Oroscopo di Paolo Fox di Giugno 2022: mese d’amore e lavoro per tutti i segni.

ARIETE – Questo mese vi regalerà davvero tante soddisfazioni! Con Giove e Marte nel vostro Segno per tutto giugno e l’appoggio a turno di Venere e Mercurio, oltre che di Saturno, potreste finalmente affrontare decisioni a lungo rimandate o comunque vivere un periodo di allegria, perfetto per riprendervi in caso di problemi precedenti o solo per spassarvela un po’, godendo di tutti quei piaceri che preferite e che danno sapore all’esistenza.

Insomma, sembra essere un periodo positivo e gratificante a tutto tondo!

TORO – Giugno vi parla di serenità, di riflessione, di metabolizzazione. Affrontate pure il passato ma cercate di non lasciarvene inghiottire. L’unico tempo che potete affrontare, vivere e cambiare è quello presente. Per cui, mettete da parte programmi e risentimenti, progetti e rimpianti, e godetevi quello che c’è.

Magari scoprirete che siete felici così, che vi basta l’affetto delle persone care e una buona tavolata da condividere tutti insieme. Sono cose che forse avete dato per scontate in precedenza, ma non è affatto così.

GEMELLI – Che bel periodo! Con molta probabilità, vi sentirete pervasi da entusiasmo, allegria, gioia di vivere.

Può darsi che questo stato d’animo dipenda da circostanze particolari, ma può darsi che sia solo una condizione interna, dovuta alla comprensione e all’accettazione profonda dei mutamenti della vita e alla gioia di stare con chi amate e di assaporare i piccoli, semplici piaceri della vita.

Per i Gemelli di giugno, sarà un compleanno pragmatico e felice, in cui guardare al futuro con serenità e gioia. Un bel traguardo, l’armonia.

CANCRO – Giugno vi offrirà del buono e del meno buono. Vantaggi: Mercurio nella prima parte del mese e Venere quasi fino al termine, dalla vostra parte, più Nettuno e Urano. Contrari, Plutone, Giove e Marte.

Insomma, un quadro dinamico e avvincente, come se davanti a voi si svolgesse una partita il cui esito dipendesse da scelte e azione. Per cui, basterà davvero poco per far pendere la bilancia verso la gioia e il divertimento e altrettanto per rivolgervi verso rabbia e nervosismo.

Siate astuti e usate entrambi quando servono

LEONE – A giugno vi aspetta un quadro dinamico, grintoso ma anche sfumatissimo. Le eventuali contraddizioni infatti si chiariranno solo verso gli ultimi dieci giorni del mese ma vedrete che aspettare così a lungo ne varrà assolutamente la pena.

Bisogna dire che Giove e Marte, entrambi schierati in Ariete, Segno a voi favorevole, vi renderanno inarrestabili. Voglia di progettare, di partire, di vivere e di espandervi in netto aumento ma occhio a non prendere lucciole per lanterne e ad incanalare questa energia nella giusta direzione.

VERGINE – Secondo le vostre stelle nel corso di giugno avrete molti vantaggi su cui basare la vostra azione e le vostre scelte.

Mercurio, ovvero dialogo, comunicativa, concentrazione e chiarezza, vi appoggerà per la prima parte del mese, mentre Venere, ovvero affetti, estetica, buon umore, salute e fortuna, sarà con voi per buona parte del mese.

Insomma, vantaggi di non poco conto che potrebbero aiutarvi a lasciarvi alle spalle alcune incertezze recenti. Guardate avanti e non fatevi innervosire da alcuni, passeggeri imprevisti verso fine giugno.

BILANCIA – Nervosismo e irritabilità potrebbero inaugurare il mese o spuntare a sorpresa nel corso di questo giugno. Che cosa succede? In alcuni casi si tratterà di situazioni pregresse e quindi non ancora risolte.

In altri invece di imprevisti irritanti, fastidiosi, in grado di seminare discordia in giro ma che non lasceranno traccia. Ad ogni modo, siate accorti perché con l’astuzia e la pazienza arriverete sani e salvi al capitolo finale senza guastare i rapporti attorno a voi.

Beh, tranne se chiudere i ponti con qualcuno non è quello che volete, si intende!

SCORPIONE – A volte ritornano! Peccato che stiamo parlando di problemi e di situazioni che credevate ormai concluse. L’irritazione sarà dovuta al fatto di doverle affrontare di nuovo, più alle stesse circostanze. Dunque vi ci vorrà un po’ di pazienza e di sano spirito di accettazione. Con il passare dei giorni, ritroverete motivazione e serenità, giugno infatti si concluderà in modo positivo e vi permetterà di recuperare gioia, sicurezza e divertimento.

Un finale gratificante, ma evitate di accettare qualcosa che non vi piace solo per quieto vivere.

SAGITTARIO – Tanta energia e un pizzico di incertezza condiranno un mese vario, dinamico e ricco di sorprese. Spiccherete per fiducia e vitalità, ma pure un pizzico di ostinazione che, visto il transito di Mercurio, potrebbe portarvi fuori strada.

Attenti quindi a quello che decidete perché poi più niente potrà fermarvi. Meglio riflettere e soprattutto meglio ascoltare le persone care e fidate che potrebbero aiutarvi a comprendere correttamente.

Il vostro compito? Donare allegria, fiducia e sentimenti positivi! Sarete imbattibili.

CAPRICORNO – Questo mese avrete bisogno di pazienza, perché riceverete alcune provocazioni astrali che tenteranno di farvi perdere le staffe. Nella squadra amica però giocheranno pianeti del calibro di Big come Venere, Mercurio, Urano e Nettuno .

Insomma una partita che potrebbe chiudersi a vostro netto vantaggio, specie se sarete abili e, come già anticipato, saprete pazientare.

Cosa potrebbe non funzionare, cioè che cosa potrebbe farvi irritare? Imprevisti domestici e familiari e questioni abitative: un ritornello che ascoltate da tempo ormai.

ACQUARIO – Giugno comporterà alcuni imprevisti ma anche inaspettate occasioni. Potrebbe quindi essere un mese imprevedibile che comporterà sia situazioni irritanti che fortunate. Vivrete comunque un periodo eccellente per girare pagina con il passato e accogliere novità perfino importanti . Di base, sarete energici, forti, inarrestabili. Nella prima parte, occhio al dialogo e ai rapporti affettivi, resi instabili da una corrente emotiva incerta. Ma da metà mese in poi,largo alla fortuna, alla gioia e al divertimento!

PESCI – Giugno esordirà con emozioni profonde e tanta socievolezza . Avrete voglia di uscire dal guscio, di andarvene a zonzo per il mondo, di conoscere gente interessante e di godervi la vita come preferite. La prima parte di giugno sarà davvero piacevole.

Solo verso la fine inizieranno ad emergere piccole tensioni, forse legate alla casa, a questioni di vicinato o di condominio, o alla famiglia. Si tratta di faccende passeggere, cui però, almeno sul momento, potreste dare un peso eccessivo.

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox di Giugno 2022: mese d’amore e lavoro per tutti i segni proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.