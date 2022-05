Oroscopo di Branko di Giugno 2022: amore, lavoro e salute segno per segno.

Ariete – È un mese un po’ teso quello che ti attende, Ariete, soprattutto nei primi dieci giorni. Probabile quindi che deciderai di passare tra le mura domestiche il minor numero di ore possibili. Via libera a scampagnate e serate fuori con gli amici (fino all’orario consentito, si intende), ma anche quando queste non saranno possibili, opterai per trasferirti sul balcone, in garage, persino in soffitta pur di non stare in salotto. Il divano se ne farà una ragione

Toro – Non sei ancora pronto, Toro, per archiviare i plaid accoglienti, le pantofole che avvolgono il piede, le tute da casa morbidissime. Hai ancora bisogno che tutto in casa tua sia simile al bozzolo di un bruco, anche a costo di sopportare una calura un po’ fuori stagione. Anzi, se da qualche parte conservi ancora un peluche (tuo o di qualche giovanissimo in famiglia), sono sicura che farai di tutto per accaparrarti i suoi favori la sera sul divano. Ma non temere, la metamorfosi è già in atto: diventerai farfalla giusto in tempo per goderti l’estate

Gemelli – Considerando la tua innata insofferenza per tutto quello che resta uguale a sé stesso per troppo tempo e Mercurio retrogrado proprio nel tuo segno per quasi tutto il mese, potremmo ritenerci fortunati se decidessi di mantenere anche solo lo stesso indirizzo di casa. Tremino i colori alle pareti e i tessili tutti! Cambiare idea sarà il tuo sport preferito.

Cancro – La scritta “welcome” sullo zerbino di casa avrà davvero un significato importante in questi giorni del mese di giugno. Qualsiasi sia la metratura della tua casa, ai tuoi occhi sembrerà una reggia, e tu l’imperatore illuminato pronto ad accogliere ospiti come non accadeva da tempo: amici, parenti, animali domestici e piante da appartamento saranno i benvenuti. Ci tieni così tanto ad far bella figura che deciderai persino di acquistare un nuovo set di tovagliette all’americana per elaboratissimi brunch. Pazzo!

Leone – Soprattutto nella seconda metà del mese, quando Marte entrerà con tutte le sue energie nel tuo segno zodiacale, avrai assolutamente bisogno di luce. Per fortuna il periodo dell’anno aiuta, ma tu non ti accontenterai dei raggi del sole: piantane di design, lampade da tavolo, lampadine da lettura come quelle divertenti a forma di topo o scimmietta. I punti luce saranno così tanti che la sera, per spegnerli tutti, dovrai considerare una decina di minuti. Un chiaro segnale che hai bisogno di chiarezza per illuminare le tue decisioni, in perfetto “Saturno style”.

Vergine – Stranamente i tuoi adorati libri e giornali per questo mese troveranno dei modi alternativi per rendersi utili. Oggetti contundenti per uccidere le zanzare, fermaporta, decorazioni per il coffee table. In compenso, riconsidererai con grande piacere i cuscini del divano che non serviranno solamente per sostenere la schiena ma anche per essere abbracciati quando avrai bisogno di affetto. In assenza di esseri umani consenzienti, è chiaro. Insomma, Vergine, sarà un mese di sentimento più che di intelletto.

Bilancia – Ti attendono giorni di riflessioni importanti, Bilancia. Tu che sei il segno della diplomazia per eccellenza, che ogni tanto sfocia nell’indecisione, ora probabilmente distribuirai opinioni come un jukebox impazzito, anche quando non richieste. Per pensare meglio, è ovvio, la posizione orizzontale è consigliatissima. Quindi che sia il divano, il letto, l’amaca, la vasca da bagno o direttamente il nuovo tappeto annodato a mano, in tutti i casi l’importante sarà avere un’ottima vista del soffitto.

Scorpione – I fornelli sono il tuo piccolo regno, questo mese. Venere, Marte e anche Giove a favore ti rendono godereccio come non mai. Il bello, però, è che il tuo piacere hai voglia di costruirtelo con le tue mani. Insomma, ti rimbocchi le maniche e ti metti all’opera. Con il piano cucina allestito come quello di un grande chef e la dispensa delle spezie più affollata dell’armadio delle scarpe col tacco, ti esibirai in esperimenti culinari di tutto rispetto.

Sagittario – È decisamente giunta l’ora di fare pulizia in casa. In senso metaforico, sia chiaro. Ad esempio, potresti trarre beneficio da questo Mercurio retrogrado che è in opposizione al tuo Sole per riporre in cantina, donare, riciclare, portare in discarica ricordi ingombranti che appartengono al passato. Lo sai che liberare casa è il primo passo per liberare la mente? Gli oggetti che ci circondano vivono insieme a noi e quando diventano un po’ come “ospiti indesiderati” è ora di accompagnarli con gentilezza all’uscita. Sei pronto?

Capricorno – Potremmo vederti sfogare le tensioni sulle fughe delle piastrelle, sulle frange dei tappeti, sui bordi dei battiscopa. Insomma, dal riordino degli attrezzi in garage fino alla pulizia approfondita degli armadi, del frigorifero, del locale lavanderia, tutto va bene pur di impegnare le mani e la testa in qualcosa di diverso dalle tue lamentele. Quando sei così, è vivamente sconsigliato passare il pomeriggio sul divano. A fine giornata sarai fiero delle tue imprese casalinghe.

Acquario – Goditi questo mese di giugno fino in fondo, Acquario: la tua creatività galoppa alla velocità della luce e senti il bisogno di sperimentare usi alternativi e fai da te per gli oggetti comuni. Bottiglie che diventano vasi di fiori, vecchi bauli che diventano fioriere, telefoni vintage che mutano in lampade da tavolo e vecchie cassette in legno come tavolini pieghevoli da balcone. Nessun accessorio casalingo che passi tra le tue mani mantiene la sua funzione convenzionale. È il miglior modo per dare personalità alla tua casa.

Pesci – Per questo mese di giugno il tuo angolo preferito della casa è senza dubbio l’angolo bar. Che poi, hai visto quanto vanno di moda i carrellini che stile USA Anni 60? Volendo esagerare, potresti appendere anche un’insegna al neon, come quella del tuo locale preferito o immaginario. Sarai un ospite meraviglioso e probabilmente dalle sei di sera inizieranno a citofonarti gli amici pronti a brindare: fai scorta di bicchieri e ombrellini da cocktail.

