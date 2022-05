grave-menzogna-sull’isola-dei-famosi,-ha-tradito-la-fiducia-di-tutti:-“va-assolutamente-fuori!”

La puntata odierna dell’Isola dei Famosi si preannuncia ricca di colpi di scena: il televoto potrebbe lasciare l’amaro in bocca.

La diciannovesima puntata del reality di Ilary Blasi ha riservato momenti al cardiopalma per i fan del format. La conduttrice ha infatti rivelato il prolungamento dell’avventura a Cayo Cochinos, la cui finale è fissata per il prossimo 27 giugno.

I naufraghi sono perciò stati messi di fronte ad una scelta cruciale: accettare o cassare la proposta degli autori del reality? Sebbene la maggioranza abbia aderito all’iniziativa, alcuni isolani eccellenti hanno rinunciato alla succosa proposta: Alessandro Iannoni, potenziale vincitore, ha preferito far ritorno nel Belpaese per motivi di studio. Anche la spumeggiante Guendalina Tavassi ha dato forfait, lasciando l’isola orfana del suo entusiasmo. Blind e Licia Nunez hanno altresì preferito concludere l’esperienza in Honduras, salutando così un gruppo di naufraghi praticamente dimezzato.

Le nominations di questa sera vedono protagonisti Roger Balduino e Maria Laura De Vitis: dopo le ultime polemiche i sondaggi parlano chiaro. Chi resterà a combattere sulla sabbia di Palya Rinovada?

Isola dei Famosi, il televoto si fa bollente

Maria Laura De Vitis ha appreso la sua candidatura alle nominations con estrema mestizia: si è in seguito sfogata con i compagni di avventura tra lacrime e recriminazioni. La giovane soubrette è approdata in Honduras dopo la vittoria del format “La Pupa e il Secchione”, e ultimamente circolano parecchi rumors riguardanti la sua situazione sentimentale.

Sembra infatti che, nonostante i suoi tentativi di flirt con Alessandro Iannoni, Maria Laura sia impegnata con un misterioso ragazzo in madrepatria. Sebbene la situazione sia ancora tutta da chiarire, i sondaggi la vedono favorita nei confronti del modello brasiliano. Roger, dal canto suo, può vantare un percorso ben più lungo nel format, ed è stato completamente rivalutato dai compagni dopo la rottura con Estefania Bernal. Il commosso abbraccio di gruppo dopo l’ammissione di colpa ha sicuramente cambiato la percezione dell’opinione pubblica. L’indice di gradimento di Roger si è infatti impennato; tuttavia la sua permanenza nel reality è in forse.

I sondaggi rivelano infatti che, al momento, sarebbe Maria Laura a spuntarla, con il 57,1% di preferenze. A Roger spetterebbe invece il 42,9% di voti da parte del pubblico. I fan del programma insorgono: il modello è parte del cast originario di quest’ultima edizione, e si è distinto per indole collaborativa e prestanza.

Se stare sull’isola si premia il merito ..be’ Roger sicuramente merita di restare . — Louis (@Lspazio1) May 24, 2022

La new-entry Maria Laura sembra essere in pole-position, anche se per una manciata di voti. E voi, chi volete salvare dal televoto?

The post Grave menzogna sull’Isola dei Famosi, ha tradito la fiducia di tutti: “Va assolutamente fuori!” appeared first on Ck12 Giornale.