Cani in salute e alimentazione personalizzata: così Barkyn sta conquistando il mercato italiano

Qualcuno pensa ancora che il cane, in quanto tale, possa adattarsi a mangiare qualunque cosa senza spiacevoli conseguenze. In realtà non è così, e non è un caso se Barkyn, il brand portoghese che fornisce cibo fresco e personalizzato per cani, è ad oggi la miglior scelta sul mercato a giudicare dalle recensioni su Trustpilot. “Il pelo del mio cane è sempre lucido e setoso”, “le consegne sono veloci ed efficienti” e “qualità eccellente” sono soltanto alcuni dei feedback rilasciati dai clienti del marchio fondato nel 2017 ad Aveiro, in Portogallo, dai giovani Andre Jordan e Ricardo Macedo. Un brand che oggi, a cinque anni di distanza, sta conquistando anche il mercato italiano. Ma facciamo un passo alla volta.

I fattori vincenti: il primo è la personalizzazione della dieta

A determinare la soddisfazione dei cani e i rispettivi padroni sono essenzialmente due fattori. Il primo è la possibilità di personalizzare la dieta: “Come brand, siamo qui per accompagnare i nostri clienti durante tutta la crescita del loro animale domestico”, dichiara Sofia Oliveira, responsabile del marchio a tutti i livelli. “Lo facciamo attraverso il nostro team di specialisti: in primis più di trenta veterinari conoscono il cane nei dettagli attraverso una consulenza sul nostro sito e consigliano la ricetta più opportuna. Poi continuano ad adattare e a regolare la formula della dieta man mano che il cane cresce e cambiano le sue necessità”. Pertanto, la ricetta è la migliore che il cane possa desiderare. E oltre ad essere perfettamente conforme alle sue esigenze è anche gluten free, composta al 65% da carne fresca ed esclusivamente senza riso e cereali, in modo tale da ridurre intolleranze e allergie. “In cambio utilizziamo la patata dolce, un’opzione molto più salutare che regala tanta energia e mantiene il cane sempre attivo”.

Il secondo: è il primo alimento fresco per cani sotto forma di crocchetta

Una formula naturale, salutare e anche molto semplice da servire. Il secondo fattore che rende Barkyn speciale è infatti una tecnologia di pressatura che trattiene tutti gli ingredienti all’interno di ogni singolo biscotto. “Immaginatela così: materie prime pure e senza pesticidi mescolati nel dosaggio giusto e trasformati in cibo. Appena 24 ore prima erano semplici ingredienti, adesso è la cena del tuo migliore amico”. Insomma, la qualità di un pasto cucinato in casa nella semplicità di una gustosa dose di biscotti, per i più coccolati della famiglia. Non serve scegliere gli alimenti giusti, misurare le quantità, lavare e sbucciare, cuocere, far raffreddare, dividere in porzioni, fare spazio in frigorifero e poi ripulire. Basta aprire la busta e servire nella ciotola.

Il servizio sta rivoluzionando il mondo del pet food attraverso un prodotto che mette la salute del cane al primo posto, un’assistenza veterinaria online a disposizione dei clienti pensata per personalizzare la dieta del proprio amico a quattro zampe e per rispondere a qualsiasi domanda relativa alla nutrizione. Una rivoluzione che passa attraverso un team di professionisti, un progetto ben strutturato che lo ha fatto sbarcare in tre paesi – dopo il Portogallo, anche Spagna e Italia – e attraverso la passione per i cani. Lo stesso motore che cinque anni fa, in un garage della città portoghese di Aveiro, ha indotto Andre Jordan e Ricardo Macedo ad iniziare la loro avventura nel mondo del pet food. Una storia che, a giudicare dalle ciotole vuote e dai feedback dei clienti, sembra avviarsi verso un gustoso e croccante lieto fine.

L’articolo Cani in salute e alimentazione personalizzata: così Barkyn sta conquistando il mercato italiano è tratto da Forbes Italia.