ballando-con-le-stelle|-“semplicemente-pazzesca!”:-idea-choc,-vogliono-la-grande-diva

Scatta una proposta clamorosa per Ballando con le Stelle: ci sarà la grande star nel cast del talent di Milly Carlucci?

La conduttrice Milly Carlucci sta al momento cercando nuovi volti per il suo talent “Ballando con le Stelle”. Gli autori del programma stanno arruolando i personaggi più accattivanti del mondo dello spettacolo, al fine di garantire al pubblico del format un’esperienza degna delle precedenti edizioni.

Nelle ultime ore si è fatta strada nel web un’idea quanto meno balzana e al contempo rivoluzionaria: dopo l’exploit a “Oggi è un altro giorno”, gli spettatori chiedono a gran voce di lei. Di chi si tratta?

Ballando con le Stelle: Giovanna Ralli nel parterre di Milly Carlucci?

La rinomata attrice Giovanna Ralli ha da poco presenziato ad “Oggi è un altro giorno”, programma che colora quotidianamente il palinsesto pomeridiano di RAI 1. La conduttrice Serena Bortone le ha riservato una lunga intervista, ricca di momenti esilaranti e tributi alla sua lunga carriera.

Durante uno sketch particolarmente azzeccato, l’attrice è balzata in piedi e, in barba alla non più verde età, ha inscenato una danza accalorata, mentre la conduttrice cedeva all’ilarità. Il pubblico si è scatenato: la forza vitale dell’attrice ha conquistato le simpatie degli spettatori, che ora la vorrebbero sulla pista di “Ballando con le Stelle”. Milly Carlucci esaudirà la richiesta dei fan?

ho un sogno: Giovanna Ralli e Serena Bortone che ballano il remix di Sono una donna non sono una santa. #OggiEUnAltroGiorno pic.twitter.com/WHRlYymBVb — Francesco Canino (@fraversion) May 25, 2022

Ricordiamo che Giovanna Ralli è stata un pilastro del cinema degli anni ’60 e ’70, arrivando a concedere il suo talento anche al regista Pupi Avati nel 2014. Ha esordito nel cinema alla tenera età di 6 anni, arrivando a collezionare 4 David di Donatello e 2 Nastro d’argento. L’attrice può vantare molte collaborazioni eccellenti: è stata infatti diretta da Mario Monicelli, Ettore Scola, Roberto Rossellini e Vittorio De Sica.

L’attempata e irriducibile star del grande schermo potrebbe competere nel talent di Milly Carlucci, con le dovute precauzioni che l’età implica. Sembra tuttavia che Giovanna Ralli sia più in forma di tante 40enni: la vedremo presto all’opera sul palco di “Ballando con le Stelle”?

The post Ballando con le Stelle| “Semplicemente pazzesca!”: idea choc, vogliono la grande diva appeared first on Ck12 Giornale.