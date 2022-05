“Abbiamo infranto le regole” | Amici21: una concorrente rivela tutti i retroscena [VIDEO]

Quasi un mese dopo la finale di Amici21, una concorrente svela un’infrazione tremenda al regolamento. Ora è tutto chiaro

Il talent show di Maria de Filippi si è ormai concluso e i finalisti sono alle prese con interviste, eventi e incontri con i propri fan. Per il vincitore Luigi, ma anche per molti altri concorrenti, sono questi giorni molto intensi fatti di appuntamenti e impegni, che gli stanno però mostrando il vero impatto del pubblico e dei fan, spesso difficile da percepire durante il reality.

Durante un’intervista, una finalista si è lasciata andare a un racconto emozionato della vita all’interno di Amici21. Proprio durante il discorso, però, ha ammesso un retroscena pesante e inaspettato: hanno violato il regolamento.

Amici21: Sissi svela il fattaccio

Una delle finaliste di Amici21, nonché una delle voci più amate del programma, è Sissi. La ragazza è entrata nel talent show di Canale5 in corsa ma, nonostante avesse meno tempo rispetto agli altri, è riuscita subito a farsi amare da tutto il pubblico. Il suo modo di fare le ha anche garantito solide amicizie all’interno della casetta, dove ha anche incontrato l’amore in Dario, ballerino di Veronica Peparini.

Intervistata da Amazon Music, Sissi si è prestata a rispondere a domande e curiosità poste dai fan. A un certo punto, però, ha dovuto ammettere un dettaglio della vita in casetta: lei e Alex hanno violato il regolamento. Un fan, infatti, le ha scritto: “Sissi, sappiamo che con Alex guardavate Twitter!“. Lei, senza mezzi termini, ha risposto: “Questo sì, è vero. L’avevamo fatto anche prima, ma quel giorno ci hanno sgamato!”.

La cantante ha poi narrato l’episodio. Poiché in casetta avevano un wifi, lei e Alex si sono spesso messi a scorrere Twitter, per vedere i commenti dei fan. Sebbene per molte volte gli sia andata liscia, un giorno la produzione si è accorta del fatto e ha tolto internet a tutti:

per me è sissi che elenca e spiega in maniera dettagliata la quantità di infrazioni che hanno compiuto i banditi nella casetta amiciana

loro a breve aggiungeranno tutto nel cv ne sono certa pic.twitter.com/ogwgAou7CI — 𝗅𝖾𝗇𝖽𝗈𝗋𝗆𝗂𝗇 (@cmqgloria) May 25, 2022

“Abbiamo infranto le regole, sì” ha ammesso Sissi. “Ci hanno sgamato, raga… ma come abbiamo fatto a farci sgamare?“. Insomma, il racconto svela un retroscena che molti telespettatori avevano sospettato. Oggi Sissi ci ride su, ricordandolo con ironia; il nervosismo che quel provvedimento ha causato in casetta, però, è stato tanto e il clima per diversi giorni è rimasto teso.

The post “Abbiamo infranto le regole” | Amici21: una concorrente rivela tutti i retroscena [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.