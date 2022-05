sonia-bruganelli-come-non-l’avete-mai-vista:-“mi-sveglio-con-l’ansia”,-confessione-inaspettata

L’ex opinionista del GF VIP si è lasciata andare ed ha raccontato un lato inedito della sua personalità. Ecco cosa sta succedendo

Si è fatta conoscere come opinionista del GF VIP a fianco di Adriana Volpe, Sonia Bruganelli. Nel corso del reality show, non si è mai trattenuta dal dire la propria opinione anche se spinosa e fastidiosa, né tantomeno ha mai rinunciato a voler difendere i propri concorrenti preferiti.

Nelle ultime ore, però, Sonia Bruganelli ha svelato un lato di sé che nessuno avrebbe immaginato. Un retroscena inaspettato e delicato, che svela sue sensazioni profonde e può in parte spiegare il motivo per cui ha abbandonato il reality.

Sonia Bruganelli lo svela, sensazioni inedite

La sua partecipazione al GF VIP in veste di opinionista è durata solo una stagione. Sonia Bruganelli, infatti, ha svelato e ammesso che non ritornerà, il prossimo anno. Nei suoi piani c’è il riprendere in mano il proprio lavoro di autrice di programmi tv, nonché il desiderio di scoprire nuove esperienze. L’edizione conclusasi con la vittoria di Jessica Selassié le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico e, soprattutto, di far emergere nuovi lati di sé.

Il suo lavoro autorale, infatti, l’ha spesso messa dietro alle quinte dei maggiori successi televisivi, non dandole il giusto riconoscimento. È lì però che Sonia Bruganelli sembra essere più a proprio agio e, infatti, è dove desidera ritornare. Una parte di lei, però, potrebbe rimanere al GF VIP. Come ha rivelato lei stessa a Chi, di Alfonso Signorini, suo figlio Davide ha un sogno: “A 18 anni vuole entrare nella Casa. È il suo desiderio” ha ammesso, sottolineando di dire la verità.

Per lei quella del GF VIP è stata un’esperienza incredibile: ““Ammetto che il reality mi ha dato una popolarità che prima non avevo, però non è cambiato nulla nel mio modo di raccontarmi sui social”. Questa, però, le ha anche causato una certa tensione che, di puntata in puntata, si alzava sempre di più. L’ex opinionista ha addirittura ammesso un dettaglio molto privato: “La notte mi sveglio ancora con l’ansia di chi devo salvare in puntata“, ha raccontato.

Insomma, se da un lato il GF VIP è stato per lei un enorme trampolino di lancio, dall’altro l’esperienza è totalizzante e infila addosso a chiunque un abito difficile sia da portare, che da togliere.

