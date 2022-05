sara-croce-vittima-di-violenza-verbale:-“commenti-molto-piccanti”-ma-tutti-ridono-[video]

La soubrette Sara Croce rilascia un confessione inedita: anche le belle del piccolo schermo hanno i loro grattacapi.

In un periodo storico come questo, in cui fenomeni come molestie, cat-calling e body-shaming vengono denunciati ogni giorno, i personaggi pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

È quanto accaduto ieri sera durante il consueto appuntamento con il “Maurizio Costanzo Show”. L’attempato e storico anchorman del talk-show per antonomasia ha introdotto nel suo parterre un’ospite molto chiacchierata. Si tratta della soubrette Sara Croce, creatura televisiva targata Bonoli, attualmente “Bonas” ad “Avanti un altro”. La showgirl pavese ha condiviso con il pubblico un episodio amaro accadutole recentemente, suscitando il divertimento degli ospiti. Le molestie, però, non sono passate inosservate al pubblico del programma: ecco cos’è accaduto.

Sara Croce lo confessa : “Hanno fatto girare il mio numero su Telegram!”

La florida soubrette piemontese ha compiuto il suo ingresso nella corte di Maurizio Costanzo, suscitando gli sguardi ammirati degli ospiti in studio. In risposta alle incalzanti domande del conduttore, Sara Croce ha rivelato al pubblico un episodio sgradevole riguardante la sua vita privata.

Sembra infatti che qualche fan incallito abbia reperito il suo numero di telefono, diffondendolo poi tramite un App di messaggistica. “Hanno fatto girare il mio numero su Telegram“, ha confermato la soubrette. Enrico Brignano ha spezzato la tensione, informandosi: “Dove, dove?“, e la showgirl ha ribadito: “Su Telegram“. Ha poi aggiunto: “Non è stato bellissimo. Sono stata riempita di messaggi da chiunque. Non ho cambiato numero, ancora. Non so se farlo…“. Giuseppe Cruciani si è inserito nel discorso, commentando: “No, non lo fare. In generale, dopo una settimana passa tutto. Non ti rompono più le balle, dopo una settimana. Dovrebbe cambiare telefono?“.

Il conduttore si è allora inserito: “Ma che le dicono? Che la vedono mentre fa la passerella qui?“. Sara Croce ha replicato: “Sì, fanno commenti molto piccanti, diciamo, su di me…“. Ecco la clip della sua confessione al Maurizio Costanzo Show:

La bellezza di Sara Croce non è passata inosservata neanche questa volta… 😄#MaurizioCostanzoShow pic.twitter.com/H7n1lx8zwc — Witty TV (@WittyTV) May 25, 2022

La denuncia della showgirl è arrivata forte a chiara al pubblico del programma, ma dubitiamo della versione di Cruciani. Difficilmente i fan lasceranno finalmente in pace l’ambita “Bonas”, e potrebbe rendersi necessario un cambio repentino dello storico numero di telefono.

