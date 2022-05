rai-2,-clamoroso-furto-alla-concorrenza:-il-conduttore-di-discovery-ha-grandi-progetti

L’emittente Rai 2 piazza un colpaccio ai danni del colosso Discovery: scippato l’ambito conduttore televisivo e radiofonico.

L’odierna stagione televisiva si rivela cruciale per i colossi del broadcast. Si stanno infatti raccogliendo nuove idee per i palinsesti invernali, e i contratti in scadenza della schiera di conduttori permettono di rimescolare le carte in tavola.

Rai 2 ha dimostrato di essere sempre sul pezzo, conquistandosi un mattatore di prim’ordine, sinora volto del canale Nove con il suo spassoso “Deal with it”. Si tratta di Gabriele Corsi, ex membro del Trio Medusa e voce dissacrante di Radio Deejay-

Gabriele Corsi su Rai 2: il progetto è un successo annunciato

Gabriele Corsi non è nuovo ai cambi di rotta repentini: dopo il suo esordio come comparsa nella fiction “Il maresciallo Rocca”, ha dato sfogo alla sua loquacità e irriverenza nel famigerato Trio Medusa, con i colleghi Furio Corsetti e Giorgio Daviddi. Il trio si è conquistato un posto nella programmazione di Radio Deejay, riempiendo l’etere con il format radiofonico “Chiamate Roma Triuno Triuno”.

Gabriele Corsi, però, non ha frenato le sue ambizioni, arrivando a gestire anche un blog per la testata “Il Fatto Quotidiano”, e approdando nel contempo sul canale Real Time. Discovery gli ha infatti affidato la conduzione di “Take me out” e, dato il successo del format, lo ha spinto al timone di “Deal with it” sul canale Nove.

Dopo alcune incursioni in Rai – con “Boss in incognito” e “Reazione a catena” -, l’emittente pubblica gli ha offerto una succosa opportunità. Gabriele Corsi ha infatti affiancato il celebre Cristiano Malgioglio nel ruolo di opinionista e commentatore dell’Eurovision Song Contest del 2021 e 2022, suscitando ampio clamore mediatico. Viale Mazzini ha inevitabilmente puntato il faro sul poliedrico conduttore romano, proponendogli un nuovo ingaggio su Rai 2. Lo annuncia il canale Twitter “Cinguetterai”, esperto di dinamiche dell’omonima emittente. Il comunicato sui social preannuncia :”Nuovi progetti in Rai per Gabriele Corsi. Dopo il successo di Eurovision, dall’autunno condurrà un quiz su Rai 2 ogni sabato pomeriggio. Secondo “TvBlog” i concorrenti del nuovo gioco dovranno individuare i contenuti dei sondaggi che verranno proposti.”.

Gabriele Corsi è pronto al battesimo nel palinsesto feriale di Rai 2: l’opportunità è assai ghiotta, sarà un boom di ascolti per lui?

