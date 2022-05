Oroscopo di venerdì 27 maggio: in amore e lavoro arrivano buone notizie. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni della giornata di domani: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Se non avete particolari interessi in questa giornata di venerdì di Sant’Agostino allora sarà bene prendersi cura di quelli degli altri. Potreste dare una mano preziosa a chi si è perso lungo la strada, forse troppo oberato di responsabilità. Voi capite bene quello che si prova, in quanto lo avete vissuto sulla vostra pelle e continuate a viverlo tutt’oggi. Sentirete sicuramente il bisogno di essere più presenti con loro, per assicurarvi che tutto venga superato. Vivrete giornate importanti con il vostro partner. Il romanticismo si avvertirà nell’aria e vi porterà sensazioni molto coinvolgenti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Questa giornata di venerdì di Sant’Agostino partirà con una sorpresa, alla quale però, dovrete replicare, se vorrete che tutto vada per il meglio. Certe volte funziona così, anche nei migliori rapporti, ovvero che ci si attende qualcosa in cambio, anche se l’amore dovrebbe essere disinteressato. Quindi, oggi, assicurati di trascorrere del tempo nella reciproca compagnia. Accettatelo. Magari con il tempo, si riuscirà da ambo le parti ad essere più altruisti. Ma diciamocelo, anche voi pretendereste lo stesso ed è proprio quello che vi dà fastidio! Questo prevede per voi il vostro oroscopo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – In questa giornata di venerdì di Sant’Agostino le vostre maggiori attività in questa giornata, si ridurranno al semplice controllo. Non ci saranno grandi urgenze sulle quali intervenire, ma dovrete più che altro assicurarvi, che gli altri facciano il proprio dovere. In passato siete stati molto bravi in questo, in quanto possedere sia autocontrollo che polso fermo. Anche se preferireste l’azione è il mettervi alla prova, potrete dare comunque il meglio di voi. Per chi di voi è single questa giornata porterà novità importanti e la possibilità di nuovi incontri interessanti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Questo venerdì di Sant’Agostino sarà segnato da sbalzi d’umore, ma la fortuna ti sorriderà oggi. Il rovescio della medaglia di questo è che puoi iniziare a fare affidamento su un po’ troppo sulla buona sorte. Abbi cura che non porti a una preparazione scadente per i tuoi progetti. I guadagni materiali sono probabili, ma prova a difendersi dallo scoppiare inutilmente. La tua corsa di fortuna finanziaria non durerà molto a lungo. Potresti essere attratto da qualche forma di diverso background culturale o anche da un paese diverso. Puoi sentirti appassionato ed emotivamente guidato verso questa persona. Gli altri eventi tenderanno a svanire quando sarai con questa persona. E questo incontro sarà positivo.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Potrai cercare di formare partnership con persone di potere e interessi simili che completino le tue capacità in questo venerdì di Sant’Agostino. Poche persone stanno cercando di influenzarti. Esprimi i tuoi giudizi e aderisci. Hai intenzione di possedere una nuova casa, puoi possedere questa volta! Sei di umore piuttosto irritabile oggi e sei in grado di farlo sul tuo partner. Ti rendi conto di essere ingiusto, ma trovi comunque difficile attribuire la colpa laddove nessuno è dovuto. È vitale che controlli i tuoi sbalzi d’umore. Se non puoi farlo, prova a passare un po’ di tempo lontano dal tuo partner. Altrimenti, la tua relazione sarà in pericolo.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Questo venerdì di Sant’Agostino le relazioni intrecciate, le conversazioni con doppi significati e incomprensioni saranno all’ordine del giorno, ma saranno divertenti e non dannose. Non preoccuparti di questi. Invece, alleggerisci, fai un passo indietro e goditi la commedia degli errori che sta per accadere tutt’attorno a te. Con una buona dose di umorismo, la giornata può rivelarsi davvero molto piacevole. Oggi potresti essere insicuro e irrequieto e potresti trovare difficile fidarti delle sensazioni del tuo partner. È tempo di prendersi una pausa dalla tua relazione e meditare sulle condizioni che ti hanno trasmesso questa sensazione. Dopo questo viaggio di analisi ti sentirai meglio e sicuro di te e del tuo partner.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Questo venerdì di Sant’Agostino il tuo ego ti prenderà per mano ma non potrai permettergli di agire e pensare al tuo posto. Per questo motivo non riuscirai a guardare negli occhi una certa persona di cui non sai se sarà buona o cattiva. Un consiglio, oggi ascolta la tua testa. Sii discreto e diplomatico. Non vedi l’ora di andartene! Sei un po ‘impulsivo e avventato nel temperamento. Questo crea una barriera per te facendo parte di relazioni a lungo termine. Prova a controllare i tuoi sbalzi d’umore. Oggi le difficoltà sentimentali potrebbero prendere il sopravvento e sarà necessario evitarlo con un atteggiamento cauto e prudente.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Ti offrirai volontario in questo venerdì di Sant’Agostino per mantenere ambienti armoniosi sia a casa che sul posto di lavoro. Sarà un’esperienza entusiasmante e amplificherà la tua motivazione a lavorare per la pace. Non rivelare alcuna informazione privata a nessuno ed essere pronto a digerire l’amara verità nel tuo caso! Se ti piace qualcuno allora non è tutto il giorno per confessarti. Potresti essere frainteso! Aspetta fino a quando l’altra persona vuole che tu parli! Il frutto della pazienza sarà dolce. Basta mantenere l’amicizia sotto il loro controllo in modo che non vengano cancellati completamente dalle loro menti.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Questo venerdì di Sant’Agostino sarà il giorno perfetto per rivalutare la situazione attuale della tua vita e dare priorità ai tuoi progetti. Se sei lì da un po’ di tempo, troverai un’enorme quantità di energia che ti aiuterà a organizzare i tuoi progetti in modo soddisfacente. Questo è il momento migliore per iniziare a lavorare su un nuovo progetto. È necessario prendersi cura del colore rosa quando si guarda la tua relazione attuale e prendere il necessario passo drastico. Non trascinare una relazione solo perché è pensata per essere una pressione sociale. Esamina se ti sta rendendo felice, e se non lo fa, allora questo è il momento giusto per scaricarlo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – In questo venerdì di Sant’Agostino notorietà e fortuna saranno nelle tue stelle. È anche probabile che tu prenda decisioni rapide basandoti sulle tue intuizioni sentimenti piuttosto che sulla logica, ma risulterebbero giusti sul denaro. La tua intuizione non riguarda alcuna decisione nella tua vita, ma potresti dover sacrificare alcune comodità ora a favore di obiettivi a lungo termine. L’amore è nell’aria. Devi solo essere consapevole della sua presenza. Fai piccoli passi e parla con gli amici per un consiglio. Con molte opzioni viste oggi, non avere fretta di saltare. Il tuo silenzio attrae le persone. Un piccolo enigma intorno al tuo personaggio è allettante.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – In questo venerdì di Sant’Agostino sarai benedetto da una visione straordinariamente chiara e sarai in grado di soppesare bene le situazioni. Quindi, oggi è un buon momento per giudicare nuove iniziative e investimenti arrivati sulla tua strada in modo da poter arrivare a una decisione obiettiva. Sarai anche in grado di giudicare chi è il tuo vero benefattore. Le persone in cerca di anima gemella possono avere una buona giornata. Puoi attirare qualcuno. La tua monotonia sarà rotta. Puoi provare qualcosa di diverso con il tuo partner. Se sei una persona casalinga, prova ad uscire e concediti un pò di lusso con il partner. e questo migliorerà la situazione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – L’esperienza è la migliore maestra di vita e dovrai essere guidato da essa questo venerdì di Sant’Agostino. Non ignorare le lezioni del passato e salvarti dalle sofferenze che può causare in futuro. Cerca di aiutare le persone bisognose, che si tratti di bambini o di anziani! Fare questo ti aiuterà a prendere la strada giusta, indipendentemente da quanto ti stai allontanando. Sia tu che il tuo partner siete stati super impegnati ultimamente. Organizza una cena romantica e vizia il tuo partner con la tua attenzione. È probabile che le persone single abbiano un grande appuntamento che potrebbe ispirarle ad assumere il controllo del rapporto al livello successivo.

