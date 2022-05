Oroscopo Branko del 27 maggio: ecco quali segni vivranno un venerdì speciale. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La giornata ha una marcia in più approfittane per mettere in moto progetti importanti per il futuro.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Sul lavoro c’è un po’ di tensione, cerca di non perdere la pazienza e vedrai che tutti i nodi verranno al pettine.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Non lasciare che qualche ansia di troppo rovini questo bel cielo, da qui a pochi mesi potrai essere protagonista di un evento importante.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – La tua esuberanza alle volte può rivelarsi un’arma a doppio taglio, attenzione a qualche parola di troppo, rifletti con calma prima di esporti.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Non lasciare che la stanchezza prenda il sopravvento, per le coppie che si vogliono bene il cielo invita a progettare qualcosa di bello per il futuro.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi sei protagonista, gli altri ameranno stare in tua compagnia e il tuo ego ne uscirà vincente.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi sul lavoro potrebbe esserci qualche contrattempo o rallentamento, attenzione a non perdere la pazienza.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – La giornata parte a rallentatore ma già nel pomeriggio c’è un netto recupero, cerca di non dare adito a polemiche sul lavoro.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi le relazioni sociali sono favorite, se lavori a contatto con il pubblico potresti portarti a casa delle belle soddisfazioni.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – In famiglia c’è qualche pensiero di troppo e sei piuttosto pensieroso sul percorso che qualcuno a te caro dovrà affrontare nel corso dei prossimi mesi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Non lasciare che qualche ansia rovini questo bel momento, metti da parte le preoccupazioni e fai valere il tuo talento!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Il periodo è favorevole, se sei single potresti aver fatto un bell’incontro di recente anche se non ne sei pienamente convinto.

