Oroscopo Barbanera di venerdì 27 maggio: segnali positivi in amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Con la Luna in sestile a Saturno, avrete tante chance di incontro che all’inizio sembreranno superficiali, ma poi si riveleranno solide e di spessore.

Toro (21/4 – 20/5) – Non siate troppo spigolosi con la dolce metà: a tutti può capitare di sbagliare. La vostra sensibilità potrà anzi offrirle un’opportunità di riflessione.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Fate una bella sorpresa al partner, un regalo speciale. Volete farvi perdonare: negli ultimi tempi, a causa degli impegni, l’avete un po’ trascurato.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro (22/6 – 22/7) – La giornata sarà un po’ inquieta per colpa della Luna dispettosa in Ariete, che si divertirà a crearvi qualche intoppo che però supererete rapidamente.

Leone (23/7 – 23/8) – Le stelle continuano a brillare, soprattutto per i vostri affari di cuore. Sarete bendisposti verso gli altri, e instaurerete amicizie stimolanti.

Vergine (24/8 – 22/9) – Se la vostra professione non vi soddisfa in pieno, state all’erta, perché potrebbero presentarsi delle occasioni finora impensabili. Cauti nelle decisioni.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia (23/9 – 22/10) – Non vi preoccupate, se provate un forte senso d’inquietudine: sono Venere, Marte e Giove ostili, che vi creano ansia e agitazione, ma presto tutto passerà.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Nettuno che illumina il vostro cielo vi sta regalando un’intuizione potente ed estremamente proficua. Approfittatene per espandere i nuovi contatti.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Osate: Venere, Marte e Giove vi guideranno. Potrete così mettere a frutto la fantasia in attività anche un po’ inusuali, e ne trarrete vantaggi e piacere.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno (22/12 – 20/1) – Occhio all’incostanza, con Marte e Giove in quadrato, è possibile che risultiate poco lineari: un minuto vorrete una cosa, un minuto dopo il contrario.

Acquario (21/1 – 19/2) – Grazie alla Luna in sestile a Saturno, vi capiterà di sbloccare situazioni in sospeso, puntando su un netto recupero della vostra determinazione.

Pesci (20/2 – 20/3) – Plutone continua a sorridervi. Vivrete cambiamenti creativi e significativi nei vostri ambienti usuali: in famiglia, nel giro delle amicizie, al lavoro.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Barbanera di venerdì 27 maggio: segnali positivi in amore e lavoro proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.