Nicolas Vaporidis ci va giù pesante: “Mi fai rimanere male!”, lacrime cocenti a Cayo Cochinos [VIDEO]

Crisi diplomatica in corso a Cayo Cochinos: Nicolas Vaporidis attacca apertamente la compagna di avventura.

Dopo i clamorosi colpi di scena della diciannovesima puntata de “L’Isola dei Famosi”, il nervosismo percorre i naufraghi di Cayo Cochinos. Dopo il ritiro inaspettato di Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi, Licia Nunez e Blind, il ristretto gruppo di naufraghi si è visto privare di autorevoli punti di riferimento.

Le nominations sono state vissute in modo particolarmente pesante, specialmente da Maria Laura De Vitis, da poco orfana della sua crush nel gioco. L’ex Pupa è stata infatti candidata per le prossime eliminazioni dal gruppo di isolani, e la reazione non è stata un esempio di diplomazia. Maria Laura ha vissuto come un tradimento le nominations di Carmen Di Pietro e di Edoardo Tavassi, ed è scoppiata in un pianto inconsolabile. Nicolas Vaporidis ha cercato di riportarla alla ragione, adducendo il pretesto che il gruppo è ormai ridotto. Le votazioni si configurano talvolta per esclusione, ha spiegato, ma i suoi tentativi di mediazione non hanno sortito l’effetto desiderato.

Nicolas Vaporidis su Maria Laura: “Vuole fare compassione”

L’attore di origine greca Nicolas Vaporidis ha analizzato la reazione di Maria Laura alla nominations, dichiarando: “È un po’ troppo emotional… ‘Ste robe in primo piano con la lacrima… Io credo che lo sfogo di Maria Laura sia uno sfogo strumentalizzato, dove l’intenzione è di muovere a compassione chi la guarda. Io mi sono sentito in diritto di chiederle perché non avesse preferito un atteggiamento più conservativo, più intimo…“.

Alla stessa Maria Laura l’attore ha suggerito: “È legittimo avere un crollo emotivo, ma la domanda è: non ti imbarazza manifestarlo davanti a tutti?“. L’ex Pupa ha replicato: “Sono una che non fa vedere le emozioni manco a pagarle. Qua sull’isola, avendo represso tutto, appena mi viene da parlare di cose mie, mi scatta l’emotività!“. La replica di Nicolas non si è fatta attendere: “Le emozioni quando sono così vere, sincere e forti, il farlo così, mettilo sempre in conto, tu le regali a milioni di persone, che in quel momento, di quelle emozioni tue, ci fanno quello che vogliono…”.

L’attore ha poi aggiunto: “Voglio sapere se la persona che ho davanti, la persona che sta continuando a vivere insieme a noi, è una persona che a volte ci marcia su quelle cose oppure è veramente così. Se tu mi dici che fuori sei molto riservata e qui, invece, ti stai aprendo, io lì qualche sospetto mi viene…”. E, alle telecamere del format: “La vedo più che altro una strategia. Questa strategia, a me, non piace. Io considero Maria Laura, in questo momento sotto nomination, una bravissima furbacchiona!”.

Maria Laura De Vitis non ha reagito bene alle insinuazioni del compagno, e ha in seguito commentato: “Penso che in realtà, l’unica persona che sta strumentalizzando il mio sfogo sia proprio Nicolas, perché vuole passare questo mio sfogo come una premeditazione, o chi sa che cosa. Penso sia una tattica per mettermi contro alcuni naufraghi, oppure per farmi uscire dal gioco.“. All’attore ha invece risposto in lacrime: “Mi fai rimanere male! Per una volta che riesco ad esprimere i miei sentimenti a parole, devo essere etichettata come una falsa!“.

