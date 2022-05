golden-group-presenta-il-nuovo-corso-della-finanza-agevolata-in-partnership-con-sace

Da strumento con cui sostenere gli investimenti già programmati a leva di business che aiuta l’imprenditore a orientare le scelte strategiche dell’azienda. Si tratta della finanza agevolata che, con le più recenti evoluzioni dello scenario normativo, ha vissuto un cambio di paradigma e un’evoluzione che la rende un elemento fondamentale per la crescita delle aziende.

Queste le tematiche al centro dell’evento, promosso oggi a Bologna da Golden Group in partnership con Sace, dal titolo “Cambio di Paradigma, come programmare e pianificare il proprio futuro”. Dopo i saluti iniziali di Roberta Bollettini, chief operations officer di Golden Group (prima società indipendente italiana nella finanza agevolata), i relatori hanno illustrato alle oltre cento imprese presenti le possibilità offerte dalla finanza agevolata che raccoglie gli strumenti finanziari e fiscali messi a disposizione dalle istituzioni per favorire nuovi progetti di sviluppo e investimento.

Sono intervenuti: Vittoria Piscitelli, Coordinatrice UT – Golden Group; Francesco Tilli, Chief institutional relations & Indirect Channels Officer Simest; Marco Borioni, Responsabile del Settore Affari generali e giuridici, strumenti finanziari, regolazione, accreditamenti della Regione Emilia-Romagna; Marina Gambino, Senior Consultant UT di Golden Group; Giuseppe Pignatelli, Responsabile Divisione Imprese di Banca Progetto SpA; Roberto Allara, Responsabile Sviluppo Reti Terze di SACE e, infine, Fabio Marcucci, Coordinatore nazionale network “FAN” .

“Oggi le aziende si rivolgono alla finanza agevolata non solo per supportare investimenti già decisi ma per farsi affiancare nelle scelte strategiche – ha affermato Roberta Bollettini, COO di Golden Group – Il cambio di paradigma raccontato nel nostro evento di oggi ha permesso a centinaia di imprenditori di sviluppare il loro business in un momento di profonda crisi economica: il ruolo della finanza agevolata è proprio quello di supportare le aziende nella pianificazione e nella richiesta dei fondi”.

L’articolo Golden Group presenta il nuovo corso della Finanza Agevolata in partnership con Sace è tratto da Forbes Italia.