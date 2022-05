Alberto Matano lo ammette in diretta: “È la prima volta!”. Imbarazzo palpabile in studio

Il conduttore Rai si è lasciato andare a un’inedita rivelazione. Ospite a “I Fatti Vostri”, Alberto Matano lo racconta in diretta

Il giornalista, conduttore de “La Vita in Diretta“, è andato da Salvo Sottile e Anna Falchi a “I Fatti Vostri” come ospite. Sono ormai molti mesi che Salvo Sottile gli chiede di partecipare alla sua trasmissione, dopo diverse ospitate fatte nel programma di Alberto Matano di Rai1. Finalmente, mercoledì 25 maggio l’ospitata è riuscita.

Proprio durante la trasmissione, però, il giornalista si è lasciato coinvolgere e ha ammesso una verità del tutto insospettabile. Tra il divertito e l’imbarazzato, ecco cos’è successo ad Alberto Matano a “I Fatti Vostri”.

Alberto Matano senza freni, annuncio in diretta

Alberto Matano e Salvo Sottile, oltre che a condividere la stessa professione, condividono anche una meravigliosa amicizia. Questa viene dimostrata spesso e volentieri durante le loro trasmissioni e, soprattutto, durante le diverse ospitate che Salvo Sottile ha concesso a Matano per “La Vita in Diretta”. Proprio per ricambiare il favore, Alberto Matano mercoledì 25 maggio è andato in “casa” dell’amico, su Rai2.

“Oggi c’è venuto a trovare un ospite importantissimo, un amichetto mio, un fratellino: Alberto Matano!” ha annunciato, emozionato, Salvo Sottile. Il giornalista, quindi, si è prestato ai diversi momenti che caratterizzano la puntata, tra cui i giochi. Prima, però, ha voluto elogiare l’amico e la sua trasmissione: “Sono qui non in veste di conduttore, ma di portavoce del pubblico. È stata una stagione devo dire incredibile (…). Da anni non c’era questo risultato“.

Dopo i dovuti saluti e ringraziamenti, il conduttore de La Vita in Diretta si è intrattenuto con il gioco telefonico. Ha quindi preso il posto di Emanuela Aureli e si è messo a rompere i porcellini, per scoprire il premio celato al loro interno. A questo punto, però, Alberto Matano non si è trattenuto e l’ha ammesso in diretta: “È la prima volta che faccio un gioco in diretta in tutta la mia carriera“.

Salvo Sottile, divertito ed emozionato della presenza dell’amico nella sua trasmissione, ha sorriso di fronte a questa ammissione. Alberto Matano è quindi rimasto come ospite fino alla fine della puntata quando il conduttore, nei saluti finali, ha ricordato sia l’appuntamento del giorno dopo con “I Fatti Vostri”, sia quello con “La Vita in Diretta”. I due, quindi, han dato vita a una bella parentesi sia di professionalità, sia di amicizia che va oltre al lavoro.

The post Alberto Matano lo ammette in diretta: “È la prima volta!”. Imbarazzo palpabile in studio appeared first on Ck12 Giornale.