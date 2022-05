“Tra noi può nascere qualcosa”: batte il cuore per Jessica Selassiè, si confida senza vergogna

Jessica Selassiè, la nuova fiamma lo annuncia senza filtri: la storia potrebbe decollare, ma restano ancora alcuni dubbi.

La vincitrice del “GF Vip” Jessica Selassiè ha conquistato il pubblico con la sua semplicità, così assimilabile alla ‘ragazza della porta accanto’. Il suo percorso all’interno del reality non è stato privo di asperità: la timida Princess ha sofferto spesso di crisi di autostima, condividendo anche le sue pene d’amore con il pubblico del format.

Jessica Selassiè era infatti infatuata del fascinoso enologo Barù, con cui ha stretto un rapporto di affettuosa complicità, ma la storia non è mai sbocciata. Nelle ultime settimane, Jessica è stata avvistata in compagnia di un attraente modello: si tratta di Simone Bonaccorsi, ex volto di “Temptation Island”. La paparazzata ha creato molti rumors circa la nascita di una nuova relazione; a far chiarezza è proprio Simone, che a “Novella 2000” ha confidato la sua verità.

Simone Bonaccorsi su Jessica Selassiè: “La questione non è ancora chiara…”

Il modello, amico dell’ex gieffino Alex Belli, ha svelato il suo punto di vista al rotocalco “Novella 2000”, e parla apertamente dei retroscena circa il suo rapporto con Jessica. “Il mio incontro con Jessica è avvenuto durante il compleanno di Delia Duran qualche settimana fa al Collini di Milano. Appena ci siamo visti siamo subito entrati in sintonia. E’ una ragazza molto simpatica e sinceramente mi piace anche fisicamente. Da lì ci siamo scambiati i numeri telefonici e ci siamo ripromessi che ci saremmo visti al più presto dopo quell’evento.”.

Incontro che poi ha avuto un seguito, come conferma Simone: “Abbiamo continuato a scambiarci messaggi su Instagram. Dopo una settimana sono andato a Roma per girare un cortometraggio e nel contempo l’ho invitata a pranzo per stare insieme e conoscerci meglio. Dopo aver mangiato abbiamo fatto una passeggiata nel centro della città e alcuni fan ci hanno notato scattandoci foto e video. Nulla di più.”.

Resta però una grossa incognita: il modello ha ammesso di essere attratto dalla schiva Princess, ma permane un dubbio castrante. “Certo, non le nascondo che Jessica mi piace, potrebbe nascere qualcosa tra di noi, ma ciò non significa che sia già successo. In più vorrei capire ancora come stanno le cose con Barù, al quale si è avvicinata nella Casa del Grande Fratello Vip. La questione non è ancora chiara.”.

La relazione parrebbe sul punto di decollare, tuttavia sembra che il modello abbia delle riserve circa la natura del rapporto tra Jessica e Barù. I due sembrano mantenere il feeling costruito all’interno della Casa, grazie a messaggi subliminali pubblicati sui social, ma il rapporto sembra mantenere un tono provvisorio. Sboccerà un nuovo amore per Jessica Selassiè?

The post “Tra noi può nascere qualcosa”: batte il cuore per Jessica Selassiè, si confida senza vergogna appeared first on Ck12 Giornale.