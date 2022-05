sgambetto-a-mediaset,-le-stelle-del-gf-vip-passano-alla-concorrenza:-proposta-irriufiutabile-in-prima-serata

I volti più noti di Mediaset dell’ultimo periodo son state letteralmente rubate alla rete. La chiamata è bollente, così come la proposta

Non è facile, per le reti televisive, trovare personaggi che riescano a rompere lo schermo. La difficoltà sta soprattutto nel mantenerli di interesse anche dopo il tempo che han trascorso nella trasmissione per cui son stati scelti: è facile e veloce cadere nell’oblio. Mediaset, grazie ai reality show come il GF VIP o l’Isola dei Famosi, si garantisce ogni anno un buon numero di volti a cui il pubblico si affeziona.

Nelle ultime ore, però, sembra che la rete di Piersilvio Berlusconi abbia subito un pesante “furto”. La Rai se le è accaparrate senza pietà, scavalcato a piedi pari Alfonso Signorini e tutto ciò che ci gravita attorno.

Mediaset perde le sorelle Selassié: ecco dove vanno

Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassié son state tre protagoniste dell’ultima edizione del GF VIP. Due di loro sono addirittura arrivate in finale e Jessica ha trionfato, vincendo sulla sorella, su Barù e sull’apprezzatissimo Davide Silvestri. Il loro modo di apparire, estroso, si è unito al carattere deciso e senza filtri, rendendole tra i concorrenti sicuramente più chiacchierati.

La fama di cui godono sarebbe stata una vera e propria panacea per Mediaset, che avrebbe potuto coinvolgerle nella prossima stagione televisiva in progetti nuovi e freschi. La Rai, però, gliele ha soffiate da sotto il naso: sembra che faranno parte del cast di “Tale e Quale Show” condotto da Carlo Conti. Nonostante la notizia non sia ancora ufficiale, sembra che la conferma stia quasi per arrivare.

Nonostante all’inizio si parlasse di una partecipazione in solitaria di Lulù, successivamente si sono orientati per averle come trio, come fecero i Gemelli di Guidonia. Le ragazze porterebbero con sé su Rai1 il proprio pubblico traghettato direttamente da Mediaset, nonché molti curiosi. Durante il reality show di Alfonso Signorini si sono spesso esibite in canti e balli e sarebbe questa l’occasione giusta per metterli a frutto.

Secondo altre voci del web, sembra che Carlo Conti avrebbe messo gli occhi non solo su di loro. Un’altra ex gieffina che gli interesserebbe per Tale e Quale Show sarebbe Katia Ricciarelli, la cantante lirica. Addirittura si parla anche di Alex Belli e Davide Silvestri, come possibili concorrenti: insomma, sembra che la Rai voglia tirare un bel tiro mancino alla concorrenza. Non ci resta che aspettare che escano i palinsesti Rai per il prossimo anno per scoprire tutte le novità.

The post Sgambetto a Mediaset, le stelle del GF Vip passano alla concorrenza: proposta irriufiutabile in prima serata appeared first on Ck12 Giornale.