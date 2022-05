Serena Bortone entra in studio e si sfoga in diretta: “Questo non è permesso” [VIDEO]

La conduttrice di “Oggi è un altro giorno” non si è trattenuta. Serena Bortone lo condanna pesantemente, le sue parole sono lame

La conduttrice di “Oggi è un altro giorno” ha voluto chiarire la propria posizione in merito a una questione molto dibattuta, che probabilmente l’ha scossa. Ha infatti scelto di farlo a inizio puntata e lo sfogo, chiaro e netto, si è rivelata una vera e propria denuncia. Serena Bortone si è tolta un peso dallo stomaco e, con l’appoggio degli ospiti fissi del proprio programma, si è esposta senza paura.

Al centro della denuncia un gesto che per Serena Bortone è imperdonabile sia che arrivi da una donna che da un uomo. Ecco cos’è successo in diretta, su Rai1.

Serena Bortone non si trattiene, sfogo epico

Una delle questioni più calde degli ultimi anni è quella della violenza e delle molestie sulle donne. Di anno in anno, il discorso si amplia sempre di più e si approfondisce, sia in termini di cultura contro il maschilismo, sia in termini di casi avvenuti. Spesso, infatti, chi subisce una molestia non riesce a parlarne subito a causa della vergogna e fa passare anni, prima di riuscire a denunciare il/la colpevole.

Se, piano piano, quello della violenza sulle donne sta diventando un tema di cui si dibatte, quello invece delle molestie subite da uomini resta sotto traccia e poco rappresentato. Negli ultimi giorni, il cantante Blanco è stato vittima proprio di un episodio del genere: durante un concerto, una fan gli ha toccato le parti intime senza il suo consenso. Sui social è esplosa la polemica in merito al gesto, considerato una vera e propria violenza al pari di quelle subite dalle donne.

In televisione, però, il tema non è arrivato a tutti. Per portarlo quindi alle orecchie di tutti i telespettatori Rai, Serena Bortone ha voluto esporsi direttamente, nel primo pomeriggio. In apertura della puntata, la conduttrice si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha duramente condannato sia il gesto, sia la violenza in generale, indipendentemente da chi la faccia e da chi la subisca. “Chiunque tocca una persona senza il suo consenso si qualifica come un molestatore!“.

Lo sfogo è stato senza pietà e gli ospiti in studio l’hanno sostenuta, annuendo e appoggiandola.

The post Serena Bortone entra in studio e si sfoga in diretta: “Questo non è permesso” [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.