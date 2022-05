“sei-in-malafede!”:-lite-violenta-all’isola-dei-famosi,-le-rinfaccia-una-cosa-orrenda

Isola dei Famosi, scoppia la faida in diretta televisiva, il battibecco tra primedonne si rivela epocale.

Il survival game per antonomasia di Canale 5 reca degli strascichi molto pesanti: spetta alla mattatrice Barbara D’Urso cercare di appianare le divergenze tra l’ex naufraga e l’opinionista di Ilary Blasi.

L’ultima puntata di “Pomeriggio 5” si è rivelata oltremodo esplosiva: ospiti in studio la judoka Laura Maddaloni, fresca fresca dalla sua esperienza in Honduras, e la loquace Vladimir Luxuria. Le due, reduci da uno scontro in diretta nel parterre di Ilary Blasi, si sono nuovamente confrontate, con esiti a dir poco clamorosi.

Isola dei Famosi, è scontro a fuoco tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni

Vladimir Luxuria si è qualificata nella storia de “L’Isola” come uno degli opinionisti più imparziali e competenti. A fianco del collega Nicola Savino, sorregge e imbecca Ilary Blasi durante la conduzione del format di Canale 5.

Non ha certo risparmiato giudizi lapidari sui naufraghi del reality – è memorabile il suo scontro con Nicolas Vaporidis -, salvo poi ricredersi e concedere il beneficio del dubbio. Così non è successo con Laura Maddaloni, tacciata da lei e dal pubblico di aggressività e scorrettezza nel gioco. La judoka è stata da poco eliminata da “L’Isola dei Famosi” e, accolta in studio da Ilary Blasi, aveva rinfacciato a Luxuria di averla ingiustamente criticata. Nel mirino dell’opinionista, alcune frasi rivolte dall’atleta alla compagna di gioco Lory Del Santo. Lo studio di “Pomeriggio 5” si è configurato come l’arena ideale per le due gladiatrici del reality, pronte a tutto pur di difendere il loro punto di vista.

Vladimir Luxuria ha subito esordito: “Laura Maddaloni mi è scaduta, e sai quando? Spero di aver frainteso: quando, rivolgendosi a Lory Del Santo – non la volevo dire questa cosa, ma me la stai tirando fuori – ‘con tutto quello che hai passato, non hai capito niente‘, Laura Maddaloni mi è scaduta!“.

L’opinionista fa riferimento al doloroso passato della soubrette, già vincitrice del reality, e reduce da alcuni lutti particolarmente devastanti. Laura Maddaloni ha replicato: “Lo vedi che sei in malafede? Cosa intendevo? Te lo sto dicendo, l’ho detto anche a te! Dopo tutto quello che hai passato, mi aspettavo che tu non mi giudicassi! Perché devi tirare fuori quello che io non sono? Tu puoi parlare degli altri, ma gli altri non devono parlare di te, ma perché? Chi sei? Allora non mi hai voluta aiutare!“. Ecco il video dell’animato confronto:

E voi che ne pensate?

The post “Sei in malafede!”: lite violenta all’Isola dei Famosi, le rinfaccia una cosa orrenda appeared first on Ck12 Giornale.