scontro-con-la-rai,-sorpasso-mediaset:-gara-mozzafiato-per-accaparrarsi-la-star

È guerra tra titani: Rai e Mediaset si azzuffano per il desiderato volto dello spettacolo, la faida è in corso.

La concorrenza tra giganti del broadcast è costante e senza esclusione di colpi: lo share è il terreno di scontro, e i vertici di Viale Mazzini e Cologno Monzese sono perennemente in stato di allerta.

Con l’avvento della pausa estiva, le emittenti devono configurare un palinsesto vincente per la prossima stagione autunno-inverno, periodo che si rivelerà decisivo per stabilire le sorti dei programmi in prima serata. Secondo la piattaforma “Blogo”, due conduttori di punta si starebbero contendendo la presenza di una star nei loro format: si tratta di Alfonso Signorini e dell’abbronzato anchorman Carlo Conti.

Rai, corteggiamento serrato a Katia Ricciarelli: rilancio di Alfonso Signorini?

Il portale “Blogo” svela che il conduttore Carlo Conti vorrebbe inserire la soprano Katia Ricciarelli nel suo “Tale e quale show”. La cantante lirica potrebbe deliziare nuovamente il pubblico con la sua possente voce, mettendosi alla prova in vari stili interpretativi. Le trattative sarebbero dunque in corso, ma un grosso ostacolo si profila all’orizzonte.

Il conduttore Rai, infatti, avrebbe avanzato la medesima proposta anche alle sorelle Selassiè, da sempre acerrime nemiche di Katia Ricciarelli. Restano memorabili, infatti, i loro scontri dentro alla casa del “GF Vip”. Si presume perciò che la cantante cercherà di evitare come la peste la compagnia delle Princess, seppur divise dalla competizione nel talent di Carlo Conti.

A tal proposito, Alfonso Signorini starebbe cercando di rimpolpare il cast nel parterre del suo reality: dopo l’annuncio del cambio di opinionisti, sarebbe proprio Katia Ricciarelli uno dei candidati per tale ruolo nello studio di Cinecittà. Alfonso Signorini e la soprano sono legati da una profonda amicizia da molti anni, rapporto che ha fruttato anche accuse di favoritismi durante la permanenza di Katia nel reality.

Katia Ricciarelli potrebbe diventare una delle opinioniste del #gfvip

Ripeto: Katia Ricciarelli

Questa potrebbe essere l’edizione peggiore della storia — Caterina♓️🧚‍♀️💜 (@gr_caterina) May 24, 2022

Alfonso vorrebbe come opinionista katia ricciarelli che è contesa anche da Carlo Conti per tale e quale. Non fa già ridere così? pic.twitter.com/emYZKX2uar — martyspace🪐 (@martyspace97) May 24, 2022

La scelta della cantante appare al momento scontata: si schiererà a fianco dell’amico di una vita, o azzarderà il salto in Rai? Ai posteri l’ardua sentenza…

