Oroscopo Paolo Fox del 26 maggio: lavoro e amore di questo giovedì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Il weekend promette grandi cose in amore: il cielo è passionale, miglioramenti in arrivo. Sul lavoro, se hai la possibilità di metterti in proprio fallo perché il periodo è ottimo!

Toro (21 aprile-20 maggio) – In amore le occasioni non mancheranno, ma devi farti avanti: fatti notare se ti piace qualcuno. Sul lavoro, novità in arrivo: chi è partito da zero ora ha molta più fiducia, forza!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – In amore tutto va bene: nel weekend cerca di organizzare qualcosa di bello, di speciale, con la persona che ami. Sul lavoro, bene il lavoro di gruppo: cerca, però, di superare le frustrazioni e i momenti bui, ormai fanno parte del passato!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – In amore oggi non devi cedere alle provocazioni, meglio andare avanti. Sul lavoro, sta iniziando una fase di recupero: forza, non mollare proprio ora!

Leone (23 luglio-22 agosto) – Bene le relazioni con Ariete e Sagittario, ora in amore devi farti avanti. Sul lavoro, non devi avere paura: tutte le difficoltà si supereranno!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Nel prossimo weekend è possibile un incontro speciale, insomma l’amore promette grandi cose: devi solo lasciarti andare. Sul lavoro, cambiamenti in arrivo: questa è sicuramente una fase di rilancio, un momento positivo per te!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – In amore oggi cerca di mantenere la calma: non dire tutto quello che pensi, potresti scatenare delle polemiche. Sul lavoro, buone notizie perché presto Venere non sarà opposta e a giugno arriveranno delle novità!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – In amore devi iniziare a fare delle scelte, soprattutto se sei in bilico tra due persone. Sul lavoro, non devi pensare al passato: devi andare avanti, guardare al futuro!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Buone notizie in amore perché la Luna è dalla tua parte, così come Venere e Giove. Sul lavoro, presto arriveranno ordini, commissioni. O forse potrai dare il via a un nuovo progetto!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Buone notizie in amore perché da sabato la situazione migliorerà: se devi chiarire dei dubbi questo è il momento giusto. Sul lavoro, cerca di mantenere la calma: non puoi mollare tutto, non puoi sempre e solo seguire l’istinto!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – In amore il prossimo weekend è un po’ polemico: se devi chiarire qualcosa meglio farlo subito. Sul lavoro, cerca di non sprecare le energie: meglio capire ora quello che vuoi!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – In amore devi mettere in chiaro le cose, sei un po’ sotto pressione. Sul lavoro, la settimana è stata difficile, ma venerdì e sabato riuscirai a rilassarti. Ne hai davvero bisogno!

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

