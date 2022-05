Oroscopo Barbanera di giovedì 26 maggio: le stelle positive, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Con il Sole in sestile alla Luna e Marte che fa il suo ingresso nel vostro cielo, scorgerete nella routine il modo per renderla meno piatta e banale.

Toro (21/4 – 20/5) – Con Mercurio in trigono a Plutone, direte anche quello che sarebbe meglio tacere, pur di coinvolgere un amico nella realizzazione di un sogno.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Il Sole in sestile alla Luna vi renderà molto concreti. La spontaneità, per quanto a volte possa indurvi in errore, è sempre meglio della freddezza.

Cancro (22/6 – 22/7) – Basta procedere con i paraocchi! Le situazioni cambiano e le persone con loro, non potete pretendere di fermare il tempo e mantenere tutto com’era.

Leone (23/7 – 23/8) – Grazie a Venere, Marte e Giove, non smetterete di perdere tempo con rapporti affettivi complicati. Vedrete sbiadire le incertezze e alimenterete l’entusiasmo.

Vergine (24/8 – 22/9) – Nettuno è ostile: fate attenzione agli errori di valutazione nei vari ambiti della vostra esistenza. Prestate cautela anche nell’accettare i consigli di conoscenti.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Con la Luna e Marte in opposizione dall’Ariete, sarete coinvolti in attività dai ritmi frenetici. In vista anche qualche noia per guasti tecnici o intoppi vari.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Saturno in quadrato dal segno dell’Acquario vi creerà qualche ostacolo, che metterà alla prova la vostra costanza e la forza di volontà per andare oltre.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Per merito di Venere e Giove che vi proteggono amorevolmente, negli affetti e nella carriera avrete più possibilità di fare centro, raddrizzando il tiro.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Con Mercurio in trigono a Plutone, sul lavoro procederete cercando il dialogo. Avrete un’eccellente prontezza nel trovare soluzione ai problemi.

Acquario (21/1 – 19/2) – Con Saturno nel segno, una persona a voi molto vicina vi farà guardare una questione che vi assilla da tempo da un altro punto di vista e presto la risolverete.

Pesci (20/2 – 20/3) – Grazie all’aiuto di Urano in Toro, supererete gli ostacoli pratici che state incontrando nell’attuazione di un programma molto ambizioso.

