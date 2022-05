Macchie solari sulla pelle | Usa questo rimedio prima di dormire e spariranno

Le macchie solari sono una problematica estetica assai diffusa, in particolare nel periodo estivo: ecco come trattare la nostra pelle.

Estate, periodo di tuffi, lunghe escursioni e cocenti bagni di sole. La stagione si sta schiudendo, ed è già tempo di rispolverare shorts e costumi da bagno. La mente già vola alle vicine vacanze al mare o in montagna, e la sola prospettiva ci fa sorridere.

Tra le poche ripercussioni negative dell’estate, c’è un inestetismo cutaneo piuttosto imbarazzante: sono le macchie solari sull’epidermide, chiazze scure che contrastano con la graduale abbronzatura della pelle. Esiste però un rimedio molto semplice ed efficace: ecco il vademecum per mantenere una cute perfetta e cancellare le antiestetiche macchie solari.

Macchie solari: ecco l’olio miracoloso per pelle e capelli

La salute della nostra pelle passa anche dal suo aspetto: una cute tonica e compatta garantisce un aspetto giovane, fresco e seducente. La macchie solari possono rappresentare motivo di imbarazzo e insicurezza, ma fortunatamente la natura ci offre il rimedio perfetto per contrastarle.

Si tratta dell’olio di rosa mosqueta: questo prezioso tonico riserva molteplici benefici per pelle e capelli, vediamo quali. L’estratto di rosa mosqueta viene impiegato in parecchi detergenti e cosmetici, ma può essere utilizzato anche nella sua forma più pura, reperibile in erboristeria. La rosa mosqueta contiene vitamina E, antiossidanti e retinolo, e aiuta perciò la rigenerazione cellulare. È inoltre ricca di acidi grassi benefici, come l’acido linoleico (omega 3) e beta-carotene. Per schiarire la macchie solari, basterà inzuppare un batuffolo di cotone con l’olio di rosa mosqueta, e applicarlo poi sulle zone interessate prima del riposo notturno. L’utilizzo costante ridonerà alla pelle la sua costante elasticità, cancellando gradualmente gli spot di pelle scurita dal sole.

Non è tutto: l’olio di rosa mosqueta è inoltre ottimo per contrastare le rughe di espressione. Utilizzato come contorno occhi e bocca, infatti, aiuta a distendere i tratti del volto. L’alto contenuto di retinolo permette di ritrovare una pelle elastica e compatta: si consiglia di ripetere l’applicazione un paio di volte al giorno per risultati ottimali. È impiegato inoltre su cicatrici e smagliature: l’utilizzo costante riduce visibilmente questi incresciosi inestetismi della pelle. Ottimo anche per i capelli, l’olio di rosa mosqueta è particolarmente indicato per le chiome grasse, e impiegato come impacco prima dei lavaggi con lo shampoo consueto.

Le proprietà di questo estratto sono davvero miracolose e a 360°: la rosa mosqueta migliora l’aspetto e la salute di mani e unghie, ed è ottimo anche per lenire le scottature solari. Non resta che correre in erboristeria e fare incetta di questo prezioso elisir!

