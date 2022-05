Jazmyne Day? Aiuto, le è esploso il seno: forme mai viste prima, le foto che sconvolgono il mondo | Guarda

Jazmyne Day, star di OnlyFans, ha sorpreso tutti. La modella del Galles del Sud è nota per il suo enorme seno. Lo stesso che non teme di mettere in bella mostra e così sui suoi canali social, la ragazza si fa immortalare mentre prova dei sexy costumi da bagno. Inutile dire che i suoi ammiratori sono andati in tilt. “Sei così bella”, scrive uno di loro, mentre un altro gli faceva eco sul look “delizioso”.

C’è anche chi si è lasciato andare a qualche commento ben più bollente come: “Sembri così sexy”. Oltre a fare la modella, Jazmyne gestisce anche un account Instagram di fitness. Anche questo molto seguito. In ogni caso il suo enorme seno e il suo fondoschiena non sono merito degli esercizi fisici. La donna ha perso peso e ha investito in un aumento del seno e un sollevamento del sedere brasiliano, spendendo un totale di 30.000 sterline per ottenere il suo aspetto desiderato.

“Le persone tendono a non capire che l’ho fatto per me stessa, volevo che le te**e grandi mi rendessero felice di non fare appello a sconosciuti casuali che vogliono fissarmi a bocca aperta”. E ancora: “Ho molti uomini che mi contattano su Instagram”.