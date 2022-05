il-titolo-tesla-ai-minimi-da-11-mesi.-e-gli-investitori-sono-stanchi-del-“teatrino”-fra-musk-e-twitter

Citazione cruciale

“Questo teatrino [la trattativa di acquisizione] è stato un importante ostacolo alle azioni di Tesla e ha causato solo danni per ora a Elon Musk”, ha detto lunedì Ives, aggiungendo che “la forte pressione del mercato per le azioni tecnologiche” ha solo aumentato l’incertezza.

Background

Da novembre, ossia da quando Elon Musk ha detto che avrebbe venduto circa il 10% della sua partecipazione in Tesla, le azioni del titolo hanno iniziato ad accumulare grosse perdite. Con i prezzi che sono crollati ulteriormente a causa di un contesto economico complesso e alle prese con l’aumento dei tassi di interesse. Senza dimenticare che si sono aggiunti altri fattori negativi per Tesla. Una su tutti: “la peggiore crisi della catena di approvvigionamento vista nella storia moderna” che sta minacciato la produzione dell’azienda in Cina, osserva Ives. Intanto, il Nasdaq, l’indice tecnologico di Wall Street, quest’anno è crollato del 29%, e Tesla del 47%.

A margine

Anche se il suo titolo è in difficolta in Borsa, il mese scorso Tesla ha messo a segno il trimestre più redditizio nella sua storia. Registrando un utile di 3,3 miliardi di dollari nel primo trimestre, grazie soprattutto al recordi di consegne.

In cifre

199 miliardi di dollari. Questa è la cifra del patrimonio del cinquantenne Elon Musk, la persona più ricca del mondo secondo Forbes.

