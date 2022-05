“Il futuro chiede dolcezza”: Eridania lancia i nuovi pack che parlano di sostenibilità

Nelle ultime settimane hanno fatto la loro comparsa sugli scaffali le nuove confezioni di Zucchero Classico di Eridania. Il nuovo packaging “parlante” è legato alla campagna di comunicazione “Il futuro chiede dolcezza” con cui Eridania vuole parlare direttamente ai consumatori e promuovere il proprio impegno per ridurre l’impatto sull’ambiente.

Il rosso delle confezioni è rimasto invariato, ma Eridania ha messo ora in evidenza l’impegno per un futuro più “dolce”, come anche il “risparmio” in termini di emissioni di CO2, acqua ed energia utilizzata. Le nuove confezioni di Zucchero Classico si caratterizzano anche per l’impiego di grafiche di semplice e immediata lettura. Riportano i numeri della sostenibilità Eridania, frutto anche dell’analisi che ha condotto alla certificazione EPD, ovvero la dichiarazione ambientale di prodotto, documento che descrive in maniera oggettiva e trasparente gli impatti ambientali legati alla produzione di una determinata quantità di prodotto.

Tra i risultati più significativi rivendicati dalla storica azienda dello zucchero: un’importante riduzione delle emissioni di CO2 (-35% negli ultimi 7 anni); il risparmio, ogni anno, di una notevole quantità d’acqua, ovvero l’equivalente di 500 piscine olimpioniche; l’utilizzo del 100% di energia proveniente da fonti rinnovabili per il confezionamento dello Zucchero Classico presso lo stabilimento di Russi, in provincia di Ravenna.

Marchio icona della dolcificazione dal 1899, Eridania persegue da tempo politiche improntate alla sostenibilità. Tra le novità più rilevanti del corso “più verde” di Eridania – che ha ottenuto il riconoscimento di “Marchio Storico di interesse nazionale” – ci sono, oltre alla nuova certificazione EPD e al lancio dei pack “parlanti”, il consolidamento di realtà esistenti come il sistema di trasporto unico – su rotaia – che consente di abbattere le emissioni di CO2, l’impegno nelle scuole per promuovere l’educazione nutrizionale e il rinnovo della collaborazione con la fondazione ADI – Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, per un consumo responsabile.

L’articolo “Il futuro chiede dolcezza”: Eridania lancia i nuovi pack che parlano di sostenibilità proviene da The Map Report.