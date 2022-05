GF Vip | “Adesso chiamo la polizia!”: gieffina sconvolta, viene aggredita in pieno giorno

Un’ex concorrente del GF VIP è stata violentemente aggredita in un parco di Roma, in pieno giorno. La denuncia arriva sui social

Una delle concorrenti dell’ultima edizione del GF VIP, condotto da Alfonso Signorini, è rimasta coinvolta in un pessimo episodio. La fama porta con sé conseguenze positive e negative; queste ultime rimangono spesso limitate a commenti negativi sul web o cose di questo calibro.

Per la ex gieffina, però, le cose si son messe decisamente peggio. L’annuncio è arrivato direttamente sul suo profilo Instagram e la sua voce, rotta e sconvolta, ha narrato cosa è successo a Roma in piena mattina.

GF VIP: Miriana Trevisan vittima di un’aggressione

È stata una delle protagoniste di questa ultima edizione del GF VIP, Miriana Trevisan. L’ex volto di Non è la Rai si è rimessa in gioco al cento per cento, sfidando sia gli altri che sé stessa in quell’esperienza totalizzante che è il reality show. Grazie al programma di Alfonso Signorini, Miriana si è fatta conoscere anche dal pubblico più giovane che non l’aveva mai vista, assicurandosi così un buon seguito soprattutto sui social.

E proprio sui social, mercoledì 25 maggio Miriana Trevisan ha pubblicato un video molto importante, in cui si è sfogata e ha raccontato cosa le fosse appena successo. Si trovava in un noto parco di Roma con un amico per scattare delle fotografie, quando un uomo in bicicletta l’ha minacciata e le ha detto frasi offensive in inglese, sul suo corpo. Successivamente questo aggressore ha provato a lanciargli delle bottiglie addosso, spaventando in maniera importante non solo lei ma anche tutti gli altri presenti.

“C’erano anche delle ragazze che praticavano sport, anche dei bambini che giocavano a pallacanestro” ha rivelato, raccontando quindi la scena in cui questa aggressione è avvenuta. “Era ubriaco e puzzava d’alcol. Ho avuto paura che volesse tagliarmi… Questa è Roma alle undici del mattino” ha detto, denunciando quindi in maniera netta la sicurezza della città. Successivamente, Miriana Trevisan dice più volte all’amico di voler scendere e di volerlo trovare questo aggressore, ma il suo accompagnatore glielo sconsiglia.

I due si avvicinano quindi con la macchina all’entrata del parco, in modo da mostrarla ed evitare che qualcuno capiti nelle grinfie dell’aggressore. Successivamente, poi, han detto che sarebbero andati a sporgere denuncia. La voce di Miriana, rotta e tremolante, tradiva la sua tensione e la paura appena provata e, neanche dopo quattro minuti di video dalla macchina, luogo sicuro, sembrava riuscire a calmarsi.

