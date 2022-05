ecco-i-cinque-cibi-che-ci-salvano-dal-tumore:-che-cosa-dobbiamo-mangiare-da-oggi

È arrivata una lista dei cibi che potrebbero aiutare a ridurre il rischi di cancro. Nessun alimento è ovviamente miracoloso in tal senso, ma l’assunzione di determinati cibi può aiutare la prevenzione. È stata la Società Italiana di Andrologia (SIA) a pubblicare tale elenco che precisa che assumere antiossidanti nel regime alimentare quotidiano può aiutare.

Secondo gli esperti sarebbero cinque i cibi da tenere in considerazione. Stando ai dati LILT sono 36mila i casi nuovi ogni anno di tumore alla prostata, la forma di cancro più diffusa. Alimento che può aiutare a contrastarlo è sicuramente il te verde, ricco di epigallocatechine, sostanze altamente antiossidanti che riducono il rischio di insorgenza di tumore della prostata del 60%, e dell’80% se assunte per due anni consecutivi. C’è poi il pomodoro che è una fonte neutrale di licopeni, la cui presenza nel sangue riduce dal 12% al 26% la possibilità di ammalarsi. Un altro alimento utile è l’uva in quanto contiene il resveratrolo, una molecola dall’azione antiossidante capace di inibire la progressione della patologia tumorale. Nella lista sono presenti poi gli arachidi, contenenti un potente antiossidante dalle proprietà preventive e infine il melograno che racchiude l’acido ellagico in grado di ridurre la tossicità della chemioterapia.

Oltre a questi cinque cibi scudo, esistono poi altri cibi le cui proprietà curative sono benefiche per tutti i tipi di tumore. Uno fra tutti è l’aglio, ottimo per rafforzare il sistema immunitario. Regola la pressione sanguigna, equilibra la flora intestinale ed è un ottimo scudo contro i metalli pesanti. Come già scritto, non esistono cibi ‘salva tumore’ ma, condurre una vita regolare e una dieta sana può aiutare a ridurne il rischio. Il consiglio degli esperti è anche quelli di introdurre nella propria dieta cibi come: mele, mirtilli, crucifere e legumi.