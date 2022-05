Daniela Ducato è il nuovo presidente di WWF Italia

Una lunga esperienza come imprenditrice nel settore dell’economia circolare, presidente di Fondazione Territorio Italia, ideatrice e cofondatrice di Edizero Architecture for Peace e una carriera ricca di riconoscimenti internazionali, tra cui quello di miglior innovatrice europea nel settore eco-friendly e migliore innovatrice italiana secondo la rivista americana Fortune nonché l’onorificenza del Presidente della Repubblica Mattarella di cavaliere della Repubblica Italiana per meriti ambientali. È il curriculum di Daniela Ducato, il nuovo presidente di WWF Italia che subentra a Donatella Bianchi, la quale è stata al vertice dell’associazione per 8 anni.

“Sono grata ai soci del WWF di tutta Italia e a Donatella Bianchi – ha dichiarato Daniela Ducato – dalla quale prendo il testimone di una associazione forte e capace di dialogare costruttivamente con il governo e le istituzioni. Oggi più che mai dobbiamo costruire alleanze e cercare soluzioni innovative che mettano assieme società civile, imprese e mondo della ricerca. Ho accettato questo incarico sapendo di poter contare su una squadra straordinaria formata da figure eccellenti, di alta competenza. Come presidente del WWF Italia voglio dare continuità all’eccellente lavoro che è stato fatto da Donatella Bianchi. Dobbiamo unire, creare sinergie coniugando sociale e ambientale. Una direzione che sto già perseguendo come presidente di Fondazione territorio Italia attraverso le innovazioni nella green conservation dei beni culturali e la formazione con i green jobs destinati alle persone fragili”.

Il presidente uscente Donatella Bianchi ha dichiarato che “quelli trascorsi alla guida del WWF Italia sono stati anni entusiasmati, in cui sono avvenuti grandi cambiamenti. Dall’enciclica Laudato sì’, passando dal varo dell’Agenda 2030, fino al traguardo che ha portato parole come ambiente, biodiversità, ecosistemi e animali tra i principi fondamentali della nostra Costituzione, ci sono stati momenti epocali”.

Del nuovo Consiglio Nazionale dell’associazione, insieme a Daniela Ducato, fanno parte Mario Attalla, Donatella Bianchi, Simona Castaldi, Luciano Di Tizio, Alessandro Giadrossi, Silvio Greco, Carla Liuni, Paolo Lombardi e Silvio Ursini. A Luciano Di Tizio, giornalista, naturalista e storico attivista del WWF, va la carica di vicepresidente.

