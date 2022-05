Avanti un Altro | “Sarà tra i protagonisti!”: nuovo ingresso sensazionale, direttamente dal GF VIP

Il programma di Canale5 sta per rivoluzionarsi. Avanti un Altro ha un nuovo super ingresso, il GF VIP l’ha messo in primo piano

È uno dei game show più amati e seguiti della televisione, Avanti un Altro. I suoi conduttori, l’intramontabile coppia composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, rendono il programma divertente e incalzante. La scelta dei concorrenti, poi, è sempre ben oculata: spesso si tratta di personaggi estremamente iconici, divertenti e originali.

Lo show, quindi, è una certezza per Canale5. Nelle ultime ore, Mediaset sta pensando intensamente alla sua formula di presentazione e sta progettando alcune novità per la prossima stagione. Una di queste sembra arrivare direttamente dal GF VIP: pazzesco salto di carriera.

Avanti un Altro, Sonia Bruganelli svela la sorpresa

L’irriverente Sonia Bruganelli si è fatta conoscere al grande pubblico in veste di opinionista, a fianco di Adriana Volpe, al GF VIP. In realtà, però, lei prima di essere opinionista è autrice di programmi TV. Dopo l’esperienza al reality più spiato d’Italia, la moglie di Bonolis ha chiaramente espresso il desiderio di ritornare nel proprio ambiente: ha già annunciato che non replicherà l’esperienza da opinionista.

Intervistata da Chi, Sonia ha parlato del reality show in onda in questo periodo, l’Isola dei Famosi. Secondo lei il trio alla conduzione è molto forte e funziona bene: “Io ho una particolare simpatia per Nicola Savino. Una spalla fortissima per la conduttrice”. Al tempo stesso, però, ha lanciato qualche frecciatina al programma, dicendo che gli stanno “svuotando casa“: ha attinto a molti personaggi dello show del marito, Avanti un Altro.

Proprio a riguardo del programma preserale di Canale5, Sonia Bruganelli si è lasciata sfuggire alcune importanti novità. Innanzitutto, sono già in fase avanzata i casting per il salottino. In secondo luogo, l’ex opinionista del GF VIP ha rivelato che ci sarà un nuovo personaggio, ad Avanti un Altro: “È un uomo ed è stato il mio preferito nel corso del reality” ha ammesso. Poi ha aggiunto: “Stop altrimenti mi rubano anche questo, visti i precedenti”.

Secondo quanto detto, potrebbe trattarsi di Giucas Casella. Sonia Bruganelli, infatti, si è più volte dichiaratamente schierata dalla parte di Giucas, durante il reality. Sui propri canali social, i giorni prima della finale del GF VIP, ha scritto: “Se non arriva Giucas in finale…sono di parte, è meraviglioso“. Vedremo Giucas Casella a fianco di Paolo Bonolis e Luca Laurenti? Non ci resta che attendere notizie ufficiali.

