texas,-follia-e-spari-nella-scuola-elementare:-ammazzati-due-bambini,-come-sono-morti

Almeno due bimbi sono deceduti in una sparatoria avvenuta nella Robb Elementary School, scuola elementare a Uvalde, in Texas. Diversi i feriti. A renderlo noto sono state le autorità ospedaliere, citate dai media statunitensi. Il presunto killer è stato già fermato dalla polizia di Uvalde, che non ha rilasciato ulteriori informazioni. L’Uvalde Memorial Hospital ha confermato che due bambini sono morti per presunte ferite da arma da fuoco. Almeno altri tredici studenti sono stati curati nel pronto soccorso dell’ospedale dopo aver riportato ferite. Due pazienti sono stati trasferiti a San Antonio per le cure, mentre un terzo era in attesa di trasferimento. Anche un 45enne è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da un proiettile. Negli Stati Uniti dunque si fanno i conti, nuovamente, con le sparatorie nelle scuole. Non è la prima volta che viene aperto il fuoco in un istituto. Questa volta però il bilancio è gravissimo con la morte di due bambini. Quando è iniziata la pioggia di fuoco, in tanti hanno cercato riparo sotto i banchi o nei bagni della scuola. Poi è scattato l’intervento della polizia che ha cercato di porre fine alla furia omicida che ha sconvolto la scuola elementare. Adesso gli investigatori dovranno capire quale follia abbia scatenato la mano assassina del sospettato. Si attende l’interrogatorio.