kate-middleton-ha-svelato-il-suo-trucchetto-inimmaginabile:-lo-fa-completamente-da-sola

Dietro alla bellezza della Duchessa di Cambridge c’è un segreto che nessuno sa. Kate Middleton senza filtri, preferisce così

La Duchessa di Cambridge, sin dai primi giorni in cui le telecamere han mostrato il suo viso, è diventata per tutti un’icona di eleganza e di stile. Sempre sobria, elegante e mai sopra le righe, Kate Middleton incarna perfettamente le caratteristiche dei reali: ordinati e composti, sono perfetti in ogni particolare pur non essendo mai banali.

Nelle ultime ore è stato rivelato uno dei suoi segreti di bellezza, che nessuno si sarebbe mai aspettato. Più che segreto di bellezza è una vera e propria scelta di vita: ecco cos’è emerso.

Kate Middleton e il trucco e parrucco

Chi appartiene alle famiglie reali ha rigidi protocolli da seguire, sia per quanto riguarda il modo di porsi e di esporsi, sia per come si deve apparire. La sobrietà è la parola d’onore e il trucco e il parrucco devono essere semplici, senza mai esagerare. Nonostante questo, però, i look di Kate Middleton son sempre iconici e molto apprezzati dalle donne di tutto il mondo, che si chiedono chi la trucchi in modo così leggero ma incisivo.

In realtà, Kate Middleton si trucca da sola. Ama farlo e lo fa sempre, anche durante il royal tour. A confermarlo è proprio l’entourage che ha accompagnato la Duchessa e suo marito ai Caraibi e, oltre a ciò, è anche il fatto che nel loro staff non figuri alcun make up artist. Kate Middleton, infatti, ha addirittura scelto di truccarsi da sola anche il giorno del proprio matrimonio, quando i protocolli reali erano ancora poco noti a lei.

Alcune regole che deve seguire ormai son note a tutti. Una su tutte è quella del rossetto: non deve mai essere rosso. Questa norma serve a scongiurare eventuali macchie poco estetiche sui denti. Kate Middleton, quindi, ha preferito andare sui colori nude, che sfoggia quasi in ogni occasione anche come colore di smalto. Pilastro del suo modo di truccarsi è la semplicità: preferisce tonalità tenui e calde, in linea con il suo incarnato. Ad incorniciare gli occhi il mascara e l’eye liner.

Ciò che poi si nota è la incredibile durevolezza dei suoi trucchi. Probabilmente, quindi, la Duchessa di anno in anno si è specializzata nel trovare la giusta combinazione di prodotti per la sua pelle, che le consentono di rimanere impeccabile anche per ore e ore.

