“Io non capisco come si possa fare così”. Orsini sbotta in tv, la Berlinguer lo gela con 3 parole

Scintille tra Bianca Berlinguer e il professor Alessandro Orsini a CartaBianca. Il docente della Luiss ha di fatto analizzato il piano di pace proposto dall’Italia e respinto dai russi con le parole durissime del vicepresidente del Consiglio di sicurezza Medvedev.

Orsini senza usare giri di parole ha affermato: “Io non riesco a capire come si possa fare una cosa del genere, come si possa presentare una proposta di questo tipo. Un piano che di fatto è stato immediatamente respinto dai russi”. La Berlinguer ha subito ribattuto: “Gli altri non fanno nulla, mi scusi professore, almeno l’Italia ci sta provando”. Ma Orsini non molla la presa: “Voi forse avete informazioni più attendibili delle mie, ma io non vedo via d’uscita”.

A questo punto però la Berlinguer legge una replica diretta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha affermato la natura “embrionale” del piano proposto a Mosca. Insomma a quanto pare il progetto di pace a firma italiana sarebbe già naufragato. Il dialogo tra le parti resta lontano e il nodo cruciale resta la Crimea e le eventuali cessioni territoriali dell’Ucraina. I russi in questo momento controllano il 20 per cento del territorio che appartiene a Kiev, l’epilogo della guerra resta incerto, ma di fatto Mosca pretende una cessione da parte di Zelensky di alcuni territori conquistati in queste settimane.