“ha-paura-di-lui!”:-sospetti-dietro-l’abbandono-di-guendalina-tavassi,-spunta-un’ipotesi-che-fa-tremare

LA 19esima puntata de “L’Isola dei Famosi” si è rivelata un vero e proprio mattatoio per i principali favoriti per la finale. Nelle prime battute, infatti, Ilary Blasi ha annunciato ufficialmente ai naufraghi di Cayo Cochinos il prolungamento del programma sino al 27 giugno.

La conduttrice ha in seguito chiesto conferma della loro partecipazione al reality nonostante la proroga repentina della finale, e le risposte ottenute hanno suscitato grande clamore a casa. In prima battuta è stato Alessandro Iannoni a rivelare il suo ritiro dal format, con grande scorno della madre Carmen Di Pietro e degli amici Nicolas, Edoardo e Guendalina. Anche il pubblico da casa ha espresso la propria delusione, tempestando la redazione del programma con innumerevoli tweet, ma il naufrago si è rivelato irremovibile. Anche il cantante Blind e Licia Nunez hanno dato forfait, suscitando però reazioni più tiepide negli spettatori.

È stato il successivo annuncio a gettare il pubblico del programma nello sconforto totale: anche Guendalina Tavassi ha scelto di abbandonare, ma i motivi sarebbero tutti da chiarire.

Guendalina Tavassi fuori da “L’Isola dei Famosi”: c’entra il suo ex?

L’esplosiva e verace influencer romana è approdata a Cayo Cochinos con il fratello Edoardo Tavassi. In passato, Guendalina è stata protagonista di una controversa vicenda giudiziaria, che aveva decretato una condanna per il suo ex Umberto D’Aponte. Nelle ultime ore è stata diramata la notizia che D’Aponte sarebbe stato rilasciato dal carcere dove era finora detenuto: a darne l’annuncio è la sorella Mary. Le sue parole, riportate dal portale “Gossip e TV”, recitano: “Adesso lui è a casa, e per noi è questo quello che conta, che sia nei suoi affetti. E nulla, ho paura di dirlo ad alta voce ma sono felice…“.

Guendalina e Umberto D’Aponte hanno avuto 2 figli: Chloe, nata nel 2013, e Salvatore, avuto nel 2016. La produzione potrebbe aver informato la frizzante influencer della scarcerazione dell’ex fidanzato, inficiandone la scelta circa la sua permanenza nel gioco. Di fatto, Guendalina ha rinunciato a proseguire la sua avventura in Honduras, adducendo il pretesto che i figli le mancassero in modo intollerabile.

Le illazioni, però, fioriscono insistenti nel web. Molti utenti insinuano infatti che, dietro alla sua scelta, si celi la paura che Umberto D’Aponte approfitti della sua assenza per carpirle la prole. “Lei ha paura del marito che gli porta via i bambini“, suggerisce un un fan del programma.

Noi non sappiamo cos’abbia realmente dettato la scelta di Guendalina, ma sarà certamente una protagonista molto rimpianta di quest’edizione de “L’Isola dei Famosi”. Il suo ritorno in Italia cela delle paure non dette?

