chiamata-urgente-all’isola-dei-famosi,-mossa-disperata-degli-autori:-arriva-la-concorrente-“illegale”

Isola dei Famosi, in arrivo un ingresso al cardiopalma: la concorrente mozzafiato è già in viaggio per l’Honduras.

La 19esima puntata de “L’Isola dei Famosi” ha segnato un punto di svolta decisivo per il format di Mediaset. Alla finale del 27 giugno giungerà un cast decimato in corso d’opera: durante l’ultimo prime time ben 4 potenziali vincitori hanno deciso di interrompere il loro percorso a Cayo Cochinos.

Si tratta di Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi, Licia Nunez e il cantante Blind che, per motivi personali, hanno deciso di rincasare nel Belpaese. L’edizione del reality, però, si estenderà sino ad estate inoltrata, e il programma si ritrova nelle ultime ore con un cast sguarnito e un po’ abbacchiato.

Urge quindi inserire nuova linfa vitale a Playa Palapa: il prossimo ingresso potrebbe rimanere scolpito nell’immaginario collettivo dello show. Sta infatti per approdare sull’atollo onduregno una bellezza mozzafiato, e la produzione potrebbe inserirla a pieno titolo nel gruppo di naufraghi: vediamo di chi si tratta.

Chloe D’Arcangelo nuovo volto de “L’Isola dei Famosi”? Le scommesse sono aperte

Sin dalle prime puntate del reality, Ilary Blasi ha annoverato tra gli ospiti in studio la bellissima Chloe D’Arcangelo, presente in studio per sostenere l’amica Estefania Bernal nella sua avventura nell’isola. La giovane modella ha attirato persino l’attenzione dei cameramen del programma, che le hanno dedicato lunghe e suggestive inquadrature durante le dirette. Chloe ha conosciuto Estefania grazie all’agenzia di moda Paola Benegas, in cui entrambe militano, e sembra essere in buoni rapporti anche con le più celebri Dayane Mello e Sara Croce.

La modella risulta anche laureata in Psicologia, e sembra appassionata di sport: dal suo profilo Instagram emerge infatti che la bella Chloe pratichi la boxe e il nuoto. Il suo profilo, che combina bellezza, intelligenza e forte attitudine alle attività sportive, la rende la candidata perfetta per il survival game di Canale 5. Chloe, peraltro, sarebbe in viaggio per l’Honduras, in missione per offrire supporto morale all’amica Estefania: al momento sarebbe di stanza in Messico, in attesa di guadagnare le rive di Cayo Cochinos. Il suo ingresso come ospite è previsto per la puntata di venerdì 27 maggio, e allieterà sicuramente l’amica, nonché i maschietti di Playa Palapa.

CHLOE IN HONDURAS HO SENTITO BENE??#isola — ꪶꫀꪮ (@_morell_) May 16, 2022

Considerando l’hype che la sola presenza di Chloe crea in studio e negli spettatori, gli autori del format stanno probabilmente meditando di offrirle un’opportunità irrinunciabile. Dopo l’abbandono dei 4 storici componenti del cast, la modella potrebbe entrare a pieno titolo come naufraga ufficiale nei prossimi prime time. Di sicuro la sua presenza movimenterebbe assai le dinamiche sull’atollo onduregno: che succederà nei prossimi appuntamenti con “L’Isola”?

