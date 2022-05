Pechino Express | “È stato un calcio nel cu*o!”: spunta la verità, un episodio che ha condizionato la gara

Dopo la conclusione dell’adventure game “Pechino Express” parla una delle coppie più chiacchierate del format: ecco l’inedita confessione.

L’attesissima nuova edizione di “Pechino Express” è finalmente giunta al termine, consacrando la coppia Victoria Cabello-Paride Vitale come la vincitrice assoluta del format. Il conduttore Costantino Della Gherardesca ha accompagnato i concorrenti in gara durante le loro avventure on-the-road, in un lungo viaggio in Medio Oriente.

Le coppie hanno infatti compiuto un lungo e frenetico pellegrinaggio dalla Turchia alla scintillante Dubai, dove la finale ha avuto luogo. La vittoria di Victoria Cabello e Paride Vitali è stata accolta con entusiasmo dai fan del programma, ma due ex concorrenti hanno ancora qualcosa da rivelare, in merito alla loro esperienza nel reality…

Italia-Brasile, sfogo di coppia per le due concorrenti di Pechino Express

In una lunga intervista rilasciata a “Fanpage”, Nikita Pelizon ed Helena Prestes hanno commentato la loro avventura nel programma, terminata ad un passo dall’agognata finale. Le due concorrenti sono state spesso oggetto di critiche per la strategia da loro impiegata nel reality, e colgono l’occasione per raccontare i retroscena del loro percorso.

“Siamo partite veramente con un punto di domanda gigante, non solo per quali sarebbero state le missioni, ma anche per come ci saremmo trovate insieme“, rivela Helena. Nikita valuta quindi l’esperienza vissuta in coppia: “La nostra coppia era super funzionale, eravamo due guerriere: c’era tanta carica, ma anche calma ed emotività“.

Le due finaliste di “Pechino Express” raccontano inoltre di un episodio con il conduttore del format: “Nella prima puntata, quando le Tik-Toker uscirono, Costantino disse: ‘Ad Italia-Brasile io non dò una lira’…“, spiega Nikita, “Io ci rimasi malissimo, tant’è che Helena mi disse di fregarmene. E allora ho detto: ‘Sai che c’è? Adesso vediamo se non ci dai una lira!‘”. Helena conferma le parole della compagna: “Le parole di Costantino ci hanno spronato. Nikita mi ha detto che sono state il calcio in cu*o di cui avevamo bisogno…“.

Le due grintose combattenti hanno capito di aver perso terreno e focus ad un passo dalla finale. Nikita ha infatti ammesso: “La mattina dopo la lettera ci siamo guardate, e tutte e due avevamo la sensazione che saremmo uscite. Quando metti la giusta energia, allora riesci a raggiungere i tuoi obbiettivi, ma quando non hai più una chiarezza di intenti, non ce la farai mai…“. In merito alla vittoria dei Pazzeschi, la coppia rivela: “Se la meritavano assolutamente! Per Victoria è stato un riscatto, dopo quello che le è successo!“. Le due concorrenti hanno dimostrato di conservare un’indole sportiva e grata all’esperienza: le rivedremo presto sul piccolo schermo?

The post Pechino Express | “È stato un calcio nel cu*o!”: spunta la verità, un episodio che ha condizionato la gara appeared first on Ck12 Giornale.