paolo-bonolis-la-stuzzica,-ma-lei-lo-zittisce:-“mi-avete-invitato-voi!”.-botta-e-risposta-pungente-in-diretta

È tornato “Avanti un altro! Pure di sera” e Paolo Bonolis ha già fatto emergere il suo carattere frizzante. Ecco cos’è successo

Nella prima serata di Canale5 è tornato “Avanti un altro! Pure di sera” nelle puntate inedite, registrate e mai mandate in onda. Con l’iconica e intramontabile coppia composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, a sfidarsi son state due squadre: i campioni e la natura.

Proprio durante la serata, però, Paolo Bonolis è scivolato in un battibecco piuttosto animato con una concorrente, nota al pubblico. Lo scontro, seppur ironico, è stato velatamente vissuto con nervosismo: ecco cos’è successo e con chi ha avuto da battibeccare.

Paolo Bonolis e la frecciatina ad Emanuela Folliero

Proprio all’inizio della puntata di “Avanti un altro! Pure di sera”, Paolo Bonolis ha presentato le due squadre che si sarebbero scontrate lungo la puntata. Si tratta dei “Campioni”, capitanati da Filippo Magnini, e della “Natura”, guidati da Emanuela Folliero. Se per Magnini è chiaro il ruolo e la scelta, poiché ha conquistato parecchie medaglie sia olimpiche che mondiali nel nuoto, il collegamento tra la Folliero e la Natura è sfuggito a Bonolis.

Il conduttore, quindi, ha subito lanciato una frecciatina infuocata: “Io me lo sono chiesto: perché la Folliero è in rappresentanza del mondo della natura?“. L’ospite, quindi, si è fatta subito trovare pronta e la risposta è arrivata, secca. “Mi avete invitato voi, quindi…“. La cinquantasettenne, poi, ha raccontato di avere un fratello ex Comandante dei Carabinieri forestali della regione Toscana, nonché di scrivere di natura per un giornale.

Le risposte hanno quindi soddisfatto Paolo Bonolis, che però ha voluto proseguire nelle sue frecciatine: “Lei ha questo contatto stretto con il mondo della natura, è un po’ la Greta Thunberg di Fininvest, di Mediaset“. La capitana della squadra, però, ha voluto smorzare la tensione chiedendo di non fargli domande sulla natura, poiché non ne sa niente. L’episodio, seppur divertente, ha fatto luce sulla questione delle ospitate nei programmi tv.

Queste, infatti, sono spesso orchestrate dagli agenti di ogni singolo personaggio televisivo, che deve cercare di piazzare i propri clienti nei programmi di interesse. Di conseguenza, non sempre c’è coerenza tra l’ospite che è stato chiamato e il tema per cui presenzia nel determinato programma: questo può creare sia situazioni ironiche e dissacranti, sia momenti di imbarazzo, come quello vissuto dalla Folliero su Canale5.

