Oroscopo Paolo Fox del 24 maggio: ottimo martedì per le questioni d’amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – In amore hai voglia di lasciarti andare, di farti travolgere da una passione: ora non puoi fermarti, devi andare avanti e riscoprire il corteggiamento. Sul lavoro, sai bene come essere diplomatico e questa è la tua arma vincente!

Toro (21 aprile-20 maggio) – In amore hai voglia di lasciarti andare, di vivere qualcosa di bello e questo è sicuramente il tuo momento. Sul lavoro, è il caso di superare una crisi. E di gestire con calma l’aspetto economico!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – In amore hai tante certezze, ma devi anche fare i conti con una persona lontana, che ti manca. Sul lavoro questo è sicuramente il periodo migliore, forza!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – In amore finalmente stai iniziando a vedere la luce fuori dal tunnel, da sabato 28 qualcosa potrà cambiare. Sul lavoro, cerca di mettere in chiaro la tua posizione, ma meglio mantenere la calma se devi firmare un accordo!

Leone (23 luglio-22 agosto) – Bene l’amore, favorite le nuove conoscenze: il prossimo weekend promette grandi cose. Sul lavoro, cerca di andare avanti (e bene), soprattutto se hai da poco ottenuto una promozione!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – In amore la Luna è in opposizione, quindi oggi meglio essere calmi e prudenti. Sul lavoro, qualcuno forse dovrà trasferirsi o cambiare occupazione, chissà!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – In amore se hai qualcuno contro devi essere calmo, soprattutto nei prossimi tre giorni. Sul lavoro, stai vivendo un periodo difficile: non stai ottenendo i risultati che speravi, ma tempo al tempo!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Il cielo promette grandi cose in amore, ma se una persona sta tirando troppo la corda lascia stare, mettila in guardia. Sul lavoro, cerca di stare tranquillo, sereno: ne hai bisogno!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – In amore cerca di non esporti, meglio far parlare gli altri se non hai le idee chiare. Sul lavoro, la fase è un po’ dubbiosa, hai tante perplessità, ma tutto passerà!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – In amore bisogna stare attenti, soprattutto se hai due storie. Da sabato il cielo migliorerà. Sul lavoro, cerca di non fermarti: il periodo è buono, hai superato tanti ostacoli!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – In amore le prossime ore saranno interessanti, ma attenzione perché sei un po’ troppo polemico. Sul lavoro, un appuntamento può saltare, ma non preoccuparti: tutto si risolverà!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La Luna è dalla tua parte, cerca di lasciarti andare in amore a nuove avventure. Sul lavoro, cerca di fare attenzione ai soldi: a fine mese ci sarà un recupero, forza!

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

