Oroscopo Barbanera di martedì 24 maggio: avete la testa fra le nuvole. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Il Sole in sestile a Giove vi regalerà una bella sferzata di energia, per vivere intensamente e gioiosamente ogni esperienza che la vita vi propone.

Toro (21/4 – 20/5) – Con la Luna in Pesci in sestile a Urano congiunto, saprete abbandonare le vecchie e ormai obsolete abitudini per aprirvi a nuove possibilità e interessi.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Il Sole in sestile a Giove vi elargirà fantasia in abbondanza e la capacità per reinventarvi, quando e come vi piacerà, e se si renderà necessario.

Cancro (22/6 – 22/7) – Grazie a Mercurio favorevole dal Toro, appagherete la curiosità con quelle tematiche che spesso per il troppo daffare dovrete mettere in un angolo.

Leone (23/7 – 23/8) – Per aggirare l’avversità di Saturno, saranno necessari un impegno meticoloso e la disponibilità a sostenere numerosi incarichi nella vostra attività.

Vergine (24/8 – 22/9) – Con Mercurio in trigono, avrete voglia di vivere situazioni divertenti, spensierate e che allo stesso tempo vi offrano nuove e proficue opportunità.

Bilancia (23/9 – 22/10) – In famiglia evitate di accettare compiti o incombenze che non sono di vostro gradimento, solo per non andare contro l’opinione e la convinzione degli altri.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Avvertirete la pesantezza di Saturno, ma per fortuna la bella Luna nel segno dei Pesci porterà qualche sprazzo di sereno che vi rassicurerà.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Vi si chiederà di sbrogliare una faccenda familiare complessa. Concentratevi e mantenete la calma, se non volete ingarbugliarla ancora di più.

Capricorno (22/12 – 20/1) – La Luna in Pesci è una garanzia di collaborazione nella professione. Ottima giornata per darvi da fare nei progetti che da tempo avevate messo in cantiere.

Acquario (21/1 – 19/2) – Saturno nel vostro cielo vi premierà per la pazienza che state impiegando riguardo gli affari di lavoro e anche di cuore, garantendovi stabilità e sicurezza.

Pesci (20/2 – 20/3) – Con la Luna in sestile a Urano, saprete infondere coraggio nelle scelte a chi vi è accanto e spronare all’autonomia persone a voi care e troppo titubanti.

