Nasce “Lion Life”: una nuova stella per un messaggio di speranza e prevenzione

Nasce “Lion Life” una neo associazione a favore della prevenzione oncologica. Una cena di beneficenza, ha segnato il buon inizio dell’organizzazione, presso il ristorante Del Ponte a Milano il 18 maggio 2022. In questa occasione si è ha annunciata la sua nascita e i suoi intenti.

Le fondatrici Avv. Anna Maria Leone Presidente e Laura Palmisano Vicepresidente, rappresentano la speranza e il lato positivo di ogni cosa, due donne coraggiose che entrambi hanno lottato è sono riuscite a superare la malattia.

L’associazione di promozione sociale “Lion Life” come spiega la presidente “ha come finalità principale quella di effettuare un programma efficace di prevenzione oncologica e di promozione della salute, operando su due fronti: ridurre i fattori di rischio e rafforzare i fattori di protezione organizzando giornate di screening oncologico, un protocollo di indagini diagnostiche mirate e dirette alla prevenzione dei tumori negli adolescenti, nei ragazzi in età scolare che raramente sono soggetti di campagne di prevenzione.

Una splendido appuntamento che ha unito I cuori, alla conduzione della serata la giornalista e manager del fashion Gabriella Chiarappa, da sempre attenta alla alla solidarietà e alla responsabilità sociale.

Tra I sostenitori della causa il padrino della serata e dell’associazione il talentuoso cantautore Pier Davide Carone, per la speciale occasione si esibito con alcuni brani estratti dal suo nuovo album Casa, a sorpresa un esibizione live di “Caramelle” con l’ex frontman dei Dear Jack Lorenzo Cantarini.

Un clima ed un’atmosfera dal sapore di Puglia vista la presenza di molti amici conterranei a sostegno della causa, tra gli ospiti: il modello di fama internazionale Fabio Mancini, in assoluto preferito di Giorgio Armani, Melania Dalla Costa attrice, sceneggiatrice, produttrice e attivista italo francese, Michele Galgano fondatore di Inchiostro di Puglia.

Tante emozioni per una serata all’insegna della solidarietà, che dimostra ancora una volta che il bene e le buone azioni sono in grado di regalare sorrisi e momenti di felicità. Un particolare ringraziamento al Gruppo Del Ponte Restaurant per aver sostenuto la nobile causa.