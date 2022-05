momenti-di-panico-per-ilary-blasi,-il-potenziale-vincitore-va-in-tilt:-“non-vuole-firmare!”

La conduttrice Ilary Blasi potrebbe a breve ritrovarsi orfana da una presenza fondamentale nel cast de “L’Isola dei Famosi”, puntata al cardiopalma.

Il survival game più impegnativo della TV sta per subire l’ennesimo stravolgimento. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, come accaduto durante l’ultima edizione del “GF Vip”, gli autori del format sarebbero intenzionati a prolungarne la durata.

Secondo i rumors le avventure del cast di isolani dovrebbero prolungarsi fino al 27 giugno, accompagnando gli spettatori con la narrazione delle loro avventure in Honduras. Uno dei protagonisti di punta, però, non sarebbe pronto a firmare la proroga del contratto: vediamo di chi si tratta.

Alessandro Iannoni pronto a salutare Ilary Blasi? Ecco cosa sappiamo

Il giovane Alessandro Iannoni è approdato a Cayo Cochinos con la madre, la soubrette Carmen Di Pietro. Le loro schermaglie affettuose a favor di telecamera, e la sua indole tranquilla e riflessiva ne hanno fatto uno dei protagonisti dell’edizione in corso.

Il figlio d’arte ha dimostrato di reggere bene la pressione del gioco nonostante le privazioni e le condizioni climatiche proibitive: i sondaggi lo danno infatti come uno dei potenziali vincitori del format. Il naufrago però nutrirebbe molte incertezze sul prolungamento delle sue avventure in Honduras, e non sarebbe incline al momento a firmare il nuovo contratto proposto dalla produzione.

Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, gli autori de “L’Isola dei Famosi” avrebbero deciso di ricorrere ad un mezzo drastico per convincerlo a rimanere. Un suo amico sarebbe infatti in volo per raggiungerlo a Cayo Cochinos, sperando di estorcergli un “sì” che l’Italia intera auspica. Durante il prime time di questa sera dovrebbe avvenire la fatidica scelta: i consigli dell’amico convinceranno Alessandro a rimanere in Honduras?

L’eventuale abbandono da parte di Alessandro Iannoni rappresenterebbe una grossa perdita per i fan del reality: è indubbiamente uno dei naufraghi più amati dal pubblico, e ha dimostrato di essere anche un leader equo e determinato.

Attualmente il figlio d’arte risulta iscritto alla “Luiss” di Roma, impegnato nello studio della lingua inglese. Sebbene molto distante dalle dinamiche dello star-system, è comparso diverse volte sul piccolo schermo in compagnia della madre. Durante la permanenza nella show di Ilary Blasi, ha dimostrato diverse volte di patire molto la mancanza della sorella minore Carmelina: sceglierà di tornare ad abbracciarla, oppure continuerà il suo percorso a Cayo Cochinos?

