Migliore Agenzia per la gestione campagna Google Adsense Milano

in Come scegliere una agenzia che possa seguire la nostra campagna Google Ads Nella Marche? Cityroma.com esplora i migliori esperti nel settore tra cui Cristian Nardi tra i più esperti nel settore SEO e digital marketing nel 2022. in questo tutorial, scopri come funziona Google Ads, la terminologia e le strategie da implementare per lanciare campagne pubblicitarie online redditizie.

Per raggiungere il tuo pubblico online, potrebbe valere la pena considerare la creazione di campagne pubblicitarie a pagamento. Sono disponibili varie possibilità. Tuttavia, le soluzioni offerte da Google sono essenziali. Lanciata nell’ottobre del 2000, la piattaforma pubblicitaria associata al famoso motore di ricerca è stata inizialmente conosciuta come Google Adwords . Da diversi anni permette soprattutto a molti player di posizionare bene il proprio sito nelle pagine dei risultati delle ricerche effettuate su Google attorno a parole chiave ben scelte. A poco a poco Google ha ampliato gli strumenti offerti, consentendo agli inserzionisti di ottenere visibilità, attraverso i vari servizi offerti dall’azienda, e di essere visualizzati anche su molti siti partner.

Che cos’è Google Ads?

Google Ads è la rete pubblicitaria del motore di ricerca Google. È un sistema di referenziazione a pagamento, o SEA, che consiste nel pagare uno spazio da evidenziare nei risultati di ricerca di Google. Le aziende hanno così la possibilità di realizzare campagne pubblicitarie grazie ad un sistema di annunci. Questi annunci sono quindi visibili nei risultati di ricerca in base alle parole chiave digitate dagli utenti di Internet.

Il potenziale inevitabile della piattaforma pubblicitaria di Google

Nel 2018, Google ha rinominato la sua piattaforma pubblicitaria Google Ads. Realizzare campagne pubblicitarie con Google permette di essere visibili agli utenti del motore di ricerca ( che risponde a oltre 6,9 ​​miliardi di query al giorno ), ai follower di YouTube o ai tanti visitatori dei due milioni di siti partner che costituiscono la rete display di Google.

Le possibilità offerte per indirizzare con precisione il tuo pubblico grazie agli strumenti offerti consentono un ritorno sull’investimento ottimale che può arrivare fino al 700%.

La piattaforma ha costruito il suo successo sul modello pubblicitario pay-per-click (PPC), altrimenti noto come costo per clic (CPC) e costo per impressione (CPM). Questi due approcci, a seconda degli obiettivi che stai perseguendo, dovrebbero consentirti di generare traffico sul tuo sito Web e trasformare i tuoi visitatori in clienti. Il ritorno sull’investimento dipenderà essenzialmente dalla qualità delle campagne impostate. Questa guida ti aiuta a creare campagne con Google Ads e a migliorarle nel tempo.

Perché fare pubblicità su Google Ads?

Google Ads è essenziale per la pubblicità online. La piattaforma offre potenti strumenti per il targeting, la gestione e il monitoraggio delle campagne. I servizi su cui vengono trasmessi gli annunci sono al centro della vita quotidiana di tutti. Google Ads consente quindi di raggiungere un pubblico diversificato.

Google è il motore di ricerca più utilizzato al mondo e in Francia, paese in cui la sua quota di mercato supera il 90% . In Francia, le piattaforme Google raggiungono un pubblico di oltre 50 milioni di visitatori unici ogni mese.

Per il 63% degli utenti Internet, gli annunci visualizzati da Google corrispondono effettivamente alle loro esigenze. Questi utenti di Internet, alla ricerca di un particolare prodotto o servizio, sono spesso pronti a concludere una transazione.

Nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, Google Ads raggiunge percentuali di clic medie comprese tra il 5 e il 7% .

I servizi di Google funzionano secondo un principio semplice: fornire risposte alle ricerche effettuate dagli utenti di Internet. Queste risposte vengono visualizzate sotto forma di risultati naturali o si riflettono nell’annuncio proposto. La piattaforma pubblicitaria di Google ha lo scopo di offrire il tuo annuncio agli utenti di Internet che effettueranno una ricerca direttamente correlata a ciò che puoi portare loro. Questo è il punto di forza di Google Ads e gli consente di generare ritorni sull’investimento (ROI) di gran lunga superiori agli approcci più tradizionali alla pubblicità.

Questi strumenti sono ormai utilizzati da molte aziende che, senza aver investito nell’ottenimento di una referenziazione naturale di qualità, desiderano comparire nei primi risultati di ricerca degli utenti Internet che desiderano raggiungere. Le prime posizioni delle pagine dei risultati di ricerca sono, infatti, generalmente riservate agli annunci a pagamento.

Qual è la differenza tra Google Ads e Google AdSense?

Ma Google Ads ti consente di visualizzare annunci altrove rispetto ai servizi offerti direttamente dall’azienda. Il programma AdSense consente a più di due milioni di editori di siti Web di visualizzare annunci pubblicitari in vari formati. Gli editori sono pagati direttamente da Google. Tutti questi annunci possono essere gestiti direttamente dall’inserzionista dalla piattaforma Google Ads. Quest’ultimo cercherà di visualizzare annunci che corrispondono ai contenuti offerti dal sito partner del programma AdSense.

Glossario per l’utilizzo di Google Ads Classifica dell’annuncio

Asta

Tipo di campagna

Percentuale di clic

Tasso di conversione

Rete Display di Google

Estensioni

Parole chiave

CPAP

Livello di qualità

Utilizzando Google Ads, tutti si troveranno rapidamente a confronto con molti concetti specifici della pubblicità online. Alcuni sono specifici della piattaforma Google Ads. Altri sono più generali e rientrano nei principi del marketing digitale. Ecco un glossario dei termini principali che devi conoscere per configurare, gestire e ottimizzare correttamente le tue campagne Google Ads.

Classifica dell’annuncio

Questo valore viene utilizzato per determinare la posizione del tuo annuncio , in altre parole, la sua posizione nella pagina dei risultati e in relazione ad altri annunci e se può essere mostrato o meno. Il ranking degli annunci incorpora molte variabili. Questo valore viene calcolato in particolare in base all’offerta, alla qualità dell’annuncio al momento dell’asta, alla concorrenza attorno alle parole chiave su cui l’inserzionista vuole posizionarsi. Maggiore è il valore , più visibile sarà l’annuncio e maggiore sarà la percentuale di clic per la campagna.

Asta

Google Ads si basa su un sistema di aste . Per ogni campagna, l’inserzionista definisce l’offerta massima che è disposto a pagare per un clic sul suo annuncio o per la sua distribuzione. Più è alto , migliore sarà il posizionamento dell’annuncio.

Esistono tre diversi tipi di aste: CPC, CPM e CPE.

Il CPC , o costo per clic, è l’importo pagato per ogni clic effettuato su un annuncio.

, o costo per clic, è l’importo pagato per ogni clic effettuato su un annuncio. CPM , o costo per mille, rappresenta l’importo pagato per mille impressioni, ovvero quando l’annuncio è stato visto da mille utenti.

, o costo per mille, rappresenta l’importo pagato per mille impressioni, ovvero quando l’annuncio è stato visto da mille utenti. CPE , o costo per coinvolgimento, si riferisce all’importo pagato quando l’annuncio avvia un’interazione predeterminata.

Le strategie di offerta sono trattate in modo più dettagliato in un altro dei nostri articoli.

Tipo di campagna

Prima di lanciare una campagna a pagamento su Google Ads, devi selezionare il tipo tra le seguenti tre opzioni: annuncio di testo, annuncio display o annuncio video.

Gli annunci di testo sono il testo visualizzato nelle pagine dei risultati di Google. Possono anche apparire sui siti dei publisher partner del programma AdSense.

di testo sono il testo visualizzato nelle pagine dei risultati di Google. Possono anche apparire sui siti dei publisher partner del programma AdSense. Gli annunci display sono generalmente basati su immagini e vengono visualizzati sulle pagine web dei siti della Rete Display di Google (AdSense).

display sono generalmente basati su immagini e vengono visualizzati sulle pagine web dei siti della Rete Display di Google (AdSense). Gli annunci video vengono mostrati su YouTube. La loro durata è variabile. Appaiono tra 6 e 15 secondi prima che un utente avvii un video.

Percentuale di clic

La percentuale di clic è il numero di clic generati da un annuncio rispetto al numero di visualizzazioni che ottiene. Maggiore è la qualità dell’annuncio e più corrisponde a ciò che il pubblico di destinazione sta cercando, maggiore sarà la percentuale di clic . Riflette quindi direttamente la pertinenza e il rendimento di una campagna, nonché la capacità dell’inserzionista di scegliere come target parole chiave pertinenti per i propri annunci.

Tasso di conversione

Viene conteggiata una conversione quando un utente interagisce con il tuo annuncio e quindi esegue un’azione che hai definito importante per la tua attività, come la convalida di un modulo su una pagina di destinazione, l’acquisto online o il download di un documento. Il tasso di conversione, espresso in percentuale, viene calcolato dividendo il numero di conversioni per il numero totale di interazioni con un annuncio che richiede un’azione specifica. Più una landing page offre un’esperienza fluida e in linea con l’offerta proposta nell’annuncio a cui è associata, maggiore sarà il tasso di conversione .

Rete Display di Google

Gli annunci di Google Ads possono essere visualizzati nelle pagine dei risultati di Google o nelle pagine web dei siti appartenenti alla Rete Display di Google , in inglese Rete Display di Google (GDN). Questa rete è costituita da siti Web che partecipano al programma Google AdSense, le cui pagine forniscono spazio di visualizzazione per gli annunci pubblicitari di Google. Questi si presentano sotto forma di testo o immagini associati a contenuti pertinenti per le parole chiave che stai prendendo di mira. Esistono altri formati di annunci sulla Rete Display di Google, come gli annunci Shopping o quelli per la promozione di un’applicazione.

Estensioni

Le estensioni annuncio ti consentono di arricchire il contenuto promozionale di un annuncio senza costi aggiuntivi. Sono classificati in cinque categorie principali dettagliate nel resto di questo tutorial di Google Ads:

Estensioni sitelink ,

sitelink , estensioni di chiamata ,

di chiamata , Estensioni di località ,

di località , estensioni promozionali ,

promozionali , Estensioni dell’applicazione .

Parole chiave

Quando un utente esegue una ricerca, Google gli offre una selezione di risultati relativi ai termini che ha inserito. Le parole chiave sono parole o frasi che potrebbero essere utilizzate dal tuo pubblico di destinazione durante la ricerca di contenuti o risposte. È inizialmente con queste parole chiave che vengono costruite le campagne di Google Ads. Devono essere definiti in base alle ricerche a cui vuoi associare il tuo annuncio .

Ad esempio, un utente che inserisce i termini “come sbloccare un lavandino” vedrà contenuti pubblicitari mirati a parole chiave come “lavello intasato”, “sbloccaggio un lavandino” o “detergente per il bagno”.

Le parole chiave a corrispondenza inversa sono un elenco di termini a cui non desideri associare il tuo annuncio. Google ti elimina automaticamente dalle offerte per questi termini. In linea di principio, queste parole chiave sono vicine a quelle a cui si rivolge la tua azienda, ma si applicano a offerte che non fanno parte della tua area di competenza o per le quali non desideri essere referenziato. L’esclusione delle parole chiave ti consente di indirizzare il tuo pubblico in modo più diretto e impedire la pubblicazione dei tuoi annunci per query che non corrispondono alla tua offerta. In questo modo puoi migliorare la percentuale di clic.

CPAP

Pay – per-click , o PPC, si riferisce a un modello pubblicitario in cui l’inserzionista paga per ogni clic effettuato sul proprio annuncio . Non è specifico per Google Ads. Questo modello è offerto da altre importanti piattaforme digitali. È il tipo più utilizzato di campagne pubblicitarie online a pagamento. Comprendere i meccanismi è essenziale per il successo di una campagna Google Ads.

Livello di qualità

Il punteggio di qualità è uno dei fattori presi in considerazione quando si classifica l’annuncio . Riflette il rendimento delle tue campagne passate, considerando la percentuale di clic, la pertinenza delle parole chiave selezionate o la qualità delle tue pagine di destinazione. Con un livello di qualità elevato , i tuoi annunci saranno posizionati meglio e potrai quindi ottimizzare i tuoi budget.

Come funziona Google Ads?

Google Ads cerca di visualizzare annunci pubblicitari agli utenti dei servizi Google o ai visitatori di siti appartenenti alla sua rete di visualizzazione, tenendo conto del loro centro di interesse. Per questo, l’inserzionista deve associare il suo annuncio a una serie di parole chiave corrispondenti a ciò che l’utente sta cercando.

Le parole chiave devono corrispondere a ciò che è probabile che l’utente inserisca nel motore di ricerca per trovare il prodotto o servizio promosso dall’annuncio.

Una volta definite le parole chiave giuste, l’inserzionista deve fare un’offerta in base a tali termini. Nell’ambito di una campagna PPC, deve specificare l’importo massimo che è disposto a pagare per ogni clic effettuato sul suo annuncio. Se opta per il modello CPM, deve definire l’importo che desidera pagare per 1000 impressioni del suo annuncio.

Intorno alle parole chiave si svolge un gioco di competizione. È l’inserzionista che fa più offerte che vede il suo annuncio posizionato in cima ai risultati dei motori di ricerca, su YouTube o sulle pagine dei siti web della Rete Display che si occupano di contenuti relativi alle parole chiave scelte. . L’inserzionista può scegliere liberamente dove visualizzare i suoi annunci.

La creazione di pubblicità efficace e redditizia su Google Ads ruota attorno a molti fattori descritti di seguito.

Classifica dell’annuncio e punteggio di qualità

Il ranking dell’annuncio determina dove viene visualizzato il tuo annuncio nei risultati di ricerca. Il suo punteggio di qualità è uno dei fattori considerati, insieme all’importo dell’offerta, per determinare il ranking dell’annuncio.

Il punteggio di qualità si basa sulla qualità e sulla pertinenza del tuo annuncio .

Per migliorare il livello di qualità, è importante offrire annunci che corrispondano effettivamente alle esigenze dell’utente che effettua una ricerca. Per questo è necessario prendersi cura di:

Scegli bene le tue parole chiave. Scrivere un testo chiaro dell’annuncio e un invito all’azione, essendo trasparenti sulla soluzione proposta in relazione alla ricerca svolta. Migliorare l’esperienza utente offerta nella pagina a cui fa riferimento l’annuncio.

Questi tre fattori aiutano a migliorare significativamente la percentuale di clic e, quindi, il punteggio di qualità.

Maggiore è il punteggio di qualità del tuo annuncio, minori saranno i costi di acquisizione. Il ranking degli annunci sarà migliore.

Il tipo di campagna: annunci di testo, display e video

Google Ads offre tre diversi tipi di campagne: annunci di testo, display o video. Scopri di seguito le condizioni d’uso ottimali per ciascuna di esse e i fattori che ti permetteranno di scegliere quella che soddisferà al meglio le tue aspettative.

Annunci di testo

Gli annunci di testo vengono visualizzati nella parte superiore dei risultati di ricerca. Sono strutturati come i risultati naturali offerti da Google. L’unica differenza sta nella menzione “Annuncio” appena sotto il link cliccabile.

Ad esempio, se cerchi “hotel paris”, Google ti offre annunci sponsorizzati. Si tratta di annunci scritti da inserzionisti che desiderano rendersi visibili sulle parole chiave “hotel paris”.

Questi annunci vengono presentati nello stesso formato degli altri risultati per garantire un’esperienza utente fluida e di facile conversione.

Annunci reattivi

Gli annunci adattabili mostrano il titolo e la descrizione più pertinenti in base alla ricerca e al contesto dell’utente. Google Ads offre la possibilità di inserire fino a 15 diverse versioni del titolo e 4 descrizioni per lo stesso annuncio.

A seconda dell’andamento delle varie combinazioni di titolo e descrizione, e tenendo conto delle ricerche effettuate dagli utenti, Google proporrà l’annuncio che genera più click.

Visualizza annunci

Il programma AdSense di Google offre la possibilità di remunerare gli editori di siti Web per la fornitura di spazi pubblicitari sulla loro piattaforma. Offre agli utenti di Google Ads l’accesso a un’impressionante rete di siti Web che rappresentano vari settori. Gli inserzionisti hanno quindi la possibilità di mostrare annunci a un’ampia gamma di segmenti di pubblico.

Gli annunci vengono visualizzati in base ai contenuti offerti nella pagina del sito partner, in base alle parole chiave che include. Per gli inserzionisti, questi annunci consentono di evidenziare offerte agli utenti di Internet che corrispondono ai loro diversi target.

Questi annunci il più delle volte assumono la forma di immagini che cattureranno l’attenzione degli utenti per invitarli a considerare l’offerta proposta.

Esistono diversi formati di annunci sulla Rete Display di Google. Oltre alla visualizzazione di un’immagine statica o dinamica, è anche possibile offrire annunci Shopping o altri che promuovono un’applicazione.

Annunci video

Gli annunci video vengono riprodotti prima, dopo e talvolta anche durante i contenuti visualizzati su YouTube. La scelta di parole chiave pertinenti consentirà quindi di trasmettere il tuo annuncio in un momento sufficientemente opportuno per attirare l’attenzione degli utenti di questa piattaforma.

Targeting geografico

Quando crei un annuncio Google Ads, devi specificare l’area geografica di destinazione. Un’attività locale, come un commercio indipendente o un artigiano, è generalmente rivolta a clienti situati all’interno di un perimetro ragionevole, intorno a una città o una regione.

Per una società di vendita online che offre un bene materiale, l’area geografica corrispondente alla fornitura. Può essere un paese o un gruppo di città, paesi o comuni. Se il tuo prodotto o servizio è accessibile in tutto il mondo, non ha senso limitare l’area geografica.

Questo parametro gioca un ruolo importante nel posizionamento della tua pubblicità nelle pagine dei risultati di ricerca. Ad esempio, se offri un servizio di consegna pasti a Lille e un utente cerca “pasti su ruote a Parigi”, il tuo annuncio non apparirà nei risultati, indipendentemente dalla sua classifica.

Questo perché l’obiettivo principale di Google è fornire i risultati più pertinenti agli utenti, anche quando il tuo annuncio fa parte di una campagna a pagamento.

Parole chiave

La ricerca per parole chiave è importante tanto per le campagne a pagamento quanto per la SEO. Dovrebbero corrispondere, per quanto possibile, alle ricerche del tuo pubblico di destinazione, perché Google le utilizza per selezionare gli annunci mostrati nelle sue pagine dei risultati.

Ciascun gruppo di annunci creato all’interno di una campagna dovrebbe avere come target da una a cinque parole chiave su cui Google farà affidamento per pubblicarlo al momento giusto.

Il pianificatore di parole chiave

Per aiutare gli inserzionisti a determinare su quali parole chiave posizionare i propri annunci, Google Ads offre uno strumento gratuito di pianificazione delle parole chiave, Google Keyword Planner . Viene utilizzato per ricercare parole chiave e analizzare le prestazioni che potresti registrare utilizzandole. Ti consente inoltre di identificare gli importi delle offerte e i budget competitivi da utilizzare nelle tue campagne.

Questo strumento suggerisce idee per le parole chiave e offre preziose statistiche sul volume di ricerca associato a ciascuna di esse. Lo strumento consente inoltre di stabilire previsioni relative al numero stimato di clic o conversioni previste.

Questi dati sono utili per creare le tue campagne e valutare il ritorno sull’investimento previsto. Il Keyword Planner è quindi prezioso. Tuttavia, tieni presente che il rendimento della campagna dipende anche da molti altri fattori che non dovrebbero essere trascurati: budget, offerta, prodotti o servizi, comportamento dei clienti nel tuo settore, ecc.

Tipi di corrispondenza delle parole chiave

Google offre la possibilità di posizionare un annuncio su una parola chiave esatta o su un insieme di parole chiave correlate.

Vengono proposte quattro possibilità:

La domanda ampia . Per impostazione predefinita, la piattaforma cercherà di trasmettere un annuncio pubblicitario su tutte le varianti delle parole chiave scelte. Ad esempio, un annuncio posizionato attorno alla ricerca “sala yoga a Parigi” genererà risultati anche sulle query “sala yoga” e “yoga a Parigi”.

Il modificatore di corrispondenza generica . Questa opzione ti consente di scegliere come target una parola specifica all’interno di una frase facendola precedere da un segno “+” in modo da attivare la pubblicazione di annunci che contengono almeno quella parola. Pertanto, l’espressione “sala +yoga a Parigi” può portare alla diffusione di annunci contenenti i termini “stanza”, “stanza multiuso” o “stanza e yoga”.

L’esatta espressione . Questa configurazione associa l’annuncio a ricerche che includono la parola chiave nell’ordine in cui è stata formulata. Può, tuttavia, essere preceduto o seguito da termini aggiuntivi. Ad esempio, “sala yoga” può portare a annunci contenenti i termini “sala yoga grande” o “sala yoga climatizzata”.

La parola chiave esatta . Optando per questa configurazione, l’annuncio verrà mostrato solo per le ricerche che contengono l’esatta parola chiave definita. Ad esempio, il tuo annuncio non apparirà nei risultati se la ricerca contiene i termini “sale yoga a Parigi” e non “sale yoga a Parigi”.

Per un inserzionista che non conosce ancora con precisione le abitudini di ricerca dei suoi target, si consiglia di optare per una corrispondenza generica e di affinarla gradualmente considerando le ricerche che generano i risultati migliori.

Conoscendo meglio le parole chiave che generano i migliori risultati, è possibile ottimizzare le tue campagne in modo che non appaiano durante ricerche non pertinenti.

Titoli e descrizioni

Il testo che descrive il tuo annuncio è uno dei principali fattori che motivano gli utenti a fare clic. Deve quindi corrispondere alla loro ricerca, contenere le parole chiave a cui ci rivolgiamo e fornire una soluzione al problema che stanno riscontrando.

Ecco un esempio:

Effettuando una ricerca sui termini “impara l’inglese”, è possibile ottenere il seguente risultato.

Il primo risultato presenta una descrizione sintetica, tiene conto del limite di carattere per presentare l’offerta e stabilisce un collegamento con il pubblico di destinazione.

La parola chiave viene visualizzata nel titolo dell’annuncio in modo che gli utenti sappiano che è una buona corrispondenza per la loro ricerca. Il titolo e la descrizione evidenziano l’interesse dell’offerta per l’utente: facilità di apprendimento, offerta destinata ai francofoni, possibilità di seguire i corsi da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. I termini scelti hanno lo scopo tanto di rassicurare gli utenti quanto di stabilire la fondatezza dell’offerta.

Questo esempio mostra il tipo di descrizioni che possono generare clic. Tuttavia, per convertire, è importante che la pagina di destinazione associata all’annuncio sia costruita e scritta per soddisfare le esigenze dell’utente.

Estensioni annuncio

Le estensioni annuncio consentono, gratuitamente, di arricchire un annuncio offrendo informazioni aggiuntive. Incoraggiano l’interazione con il marchio. Esistono cinque categorie principali di estensioni annuncio.

Le estensioni sitelink estendono la portata del tuo annuncio e lo aiutano a distinguersi dalla concorrenza offrendo maggiori opportunità agli utenti di interagire con il tuo marchio.

Le estensioni di chiamata consentono di aggiungere all’annuncio il numero di telefono dell’azienda per facilitare la comunicazione con gli utenti. Questa estensione permette di favorire l’interazione diretta con il servizio clienti direttamente accessibile telefonicamente e di ottimizzare i tassi di conversione.

Le estensioni di località ti consentono di incorporare la posizione dell’attività nella tua pubblicità. Questa opzione è particolarmente utile per le attività che offrono un’esperienza in negozio o sono in grado di accogliere i clienti per convertirli. È interessante anche nel contesto delle ricerche che includono i termini “nelle vicinanze”.

Le estensioni di promozione sono efficaci per promuovere offerte eccezionali attualmente in corso. Possono quindi incoraggiare gli utenti a fare clic sul collegamento se il prezzo è più vantaggioso di quello di un concorrente.

Le estensioni dell’app forniscono un collegamento a un’app mobile scaricabile per semplificare l’esperienza dell’utente su tutti i dispositivi che potrebbero utilizzare.

Come impostare una campagna Google Ads

Impostare una campagna pubblicitaria a pagamento su Google Ads è relativamente semplice e veloce. Accedendo al sito di Google Ads, ogni inserzionista viene guidato attraverso il processo.

Per farlo, una volta connesso a Google Ads, ti basterà cliccare su “Inizia” quindi seguire le istruzioni del wizard di configurazione per creare e distribuire la tua pubblicità. Se l’inserzionista dispone già dei testi e delle immagini che desidera utilizzare, l’intero processo può essere eseguito in circa 10 minuti.

Al di là di questo primo passaggio e al fine di monitorare ogni campagna per migliorarne le performance, è necessario implementare altre operazioni.

Collega il tuo account Google Ads a Google Analytics

Google Analytics è uno strumento che tiene traccia del traffico del sito Web e del comportamento dei visitatori. Molto completo, questo strumento permette di rendicontare i tassi di conversione degli utenti Internet rispetto agli obiettivi che ti sei prefissato. Per valutare l’andamento delle campagne pubblicitarie è quindi utile associare il proprio account Google Ads e la piattaforma Google Analytics. In questo modo è possibile centralizzare e semplificare l’analisi dell’andamento delle campagne sui vari canali distributivi.

Aggiungi parametri UTM agli elenchi

Per consentire un monitoraggio efficace delle conversioni e un’analisi accurata delle interazioni effettuate da un annuncio, si consiglia di utilizzare la codifica dei link. Ogni volta che un utente fa clic su un annuncio, viene aggiunto un identificatore specifico all’URL di destinazione dell’annuncio. Questo identificatore, chiamato UTM, consiste in una sequenza di caratteri che segue un punto interrogativo nell’URL. Ogni campagna può essere identificata da un particolare parametro UTM. Analizzando il traffico e la conversione in Google Analytics utilizzando gli UTM, possiamo quindi sapere quali campagne funzionano meglio. Da questi dati, puoi facilmente prendere decisioni per migliorare le tue campagne.

Il generatore di parametri UTM di Google consente di associare un URL univoco a ciascun annuncio o campagna.

Imposta il monitoraggio delle conversioni

Questo passaggio facoltativo identifica il numero esatto di lead o clienti generati da ciascun annuncio. Senza questo, non è possibile definire con precisione il ROI di una campagna. Il monitoraggio delle conversioni aiuta anche a monitorare le vendite o altre attività su un sito Web o un’app, nonché le chiamate ricevute dagli annunci pubblicitari.

Integra il tuo account Google Ads con il tuo CRM

Per misurare efficacemente le prestazioni di ogni campagna, idealmente devi essere in grado di centralizzare tutti i tuoi dati in un unico strumento. Molte aziende hanno un CRM per tenere traccia di tutte le interazioni che hanno con i propri clienti, lead o contatti, indipendentemente dal canale che preferiscono.

Alcuni CRM, come HubSpot, dispongono di uno strumento di creazione e gestione delle campagne Google Ads : è quindi possibile analizzare con precisione tutte le campagne e identificare quelle che producono i risultati migliori. Tutti possono scoprire quali offerte sono più rilevanti per il proprio pubblico di destinazione e misurare le vendite associate a ciascuna campagna. In questo modo, l’inserzionista può indirizzare meglio gli sforzi intrapresi per aumentare le vendite.

KPI essenziali di Google Ads

La pubblicazione di annunci tramite Google Ads può fornire una grande visibilità a un’azienda a un costo ragionevole. Tuttavia, è importante sapere come utilizzare i KPI di Google Ads per valutare l’impatto di queste campagne di marketing e modificarle nel tempo. Ecco 8 KPI di Google Ads essenziali da monitorare per eseguire queste azioni.

ROAS (ritorno sull’annuncio speso)

Il ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS) fornisce una panoramica del rendimento recente di una campagna PPC (o CPC). Il ROAS si riferisce al rapporto tra i costi pubblicitari di Google Ads e le entrate generate. Aiuta a evidenziare la redditività delle campagne.

Esempio di calcolo del ROAS:

Costo totale della spesa su Google Ads: 1.000 €

Entrate generate da Google Ads: 6.000 €

ROAS: 6.000 € / 1.000 € = 6 €

L’azienda raccoglie quindi 6 euro per ogni euro speso in Google Ads.

Il costo di acquisizione (CPA)

Il costo di acquisizione (CPA) misura l’importo che un’azienda investe per completare un’azione, come effettuare un acquisto o compilare un modulo. Grazie al CPA, un’azienda vede quanto costa acquisire un nuovo cliente. Questo KPI è particolarmente rilevante per le azioni che sono difficili da quantificare. Ad esempio, per una telefonata, è difficile valutare il ROAS senza misurare il fatturato dell’azione di marketing di Google Ads.

Un CPA abbastanza basso è generalmente interessante, tuttavia è possibile che sia alto, perché gli utenti di Internet non si convertono necessariamente in clienti subito dopo aver cliccato su un link sponsorizzato.

Il numero di conversioni

Una conversione è la realizzazione di un’azione voluta che aumenta il fatturato di un’azienda. Questo potrebbe essere effettuare un acquisto, compilare un modulo o iscriversi a una fiera. Sembra quindi fondamentale tenere traccia del numero di conversioni configurando questo KPI. Questo KPI completa il ritorno sulla spesa pubblicitaria.

Il tasso di conversione

Il tasso di conversione rappresenta il numero di persone che hanno completato l’obiettivo (contatto, registrazione, ecc.) rispetto al numero di persone che hanno cliccato sull’annuncio Google Ads. Per aumentare il fatturato, questo tasso deve essere il più alto possibile. Quando è basso (da 0,1% a 0,5%), il rischio finanziario per l’azienda diventa significativo, perché il costo di acquisizione di un cliente è troppo alto per essere redditizio.

Il numero di clic

Il numero di clic rappresenta il numero di interazioni con il pubblico, ovvero il traffico in un determinato periodo. Questo KPI deve essere preso in considerazione, perché determina il numero di clic che l’inserzionista ha acquistato. L’azienda deve inoltre tenere conto del CPC (Cost Per Click) e della frequenza di rimbalzo.

Il numero di impressioni

Il numero di impressioni si riferisce al numero di volte in cui gli annunci sono stati visualizzati, questo numero mette in evidenza i potenziali visitatori che l’azienda può catturare. Il numero di impressioni può anche indicare il numero di persone che digitano il nome di un brand su Google. È necessario confrontare queste cifre su diversi mesi per conoscere la notorietà del marchio e sapere se progredisce.

Il numero di impressioni non è un indicatore di performance, ma ti permette di avere visibilità sul numero di persone che vedono l’annuncio. Nel caso in cui il numero di impressioni sia in calo, è necessario verificare che gli annunci siano ben posizionati e che non abbiano un punteggio di qualità che ne limiti la distribuzione. Infine, occorre verificare che le offerte siano sufficienti per consentire una più frequente comparsa degli inserti.

La percentuale di clic (CTR)

La percentuale di clic (CTR) si riferisce alla percentuale di persone che fanno clic sull’annuncio per accedere al suo contenuto. Il CTR viene calcolato dividendo il numero di clic per il numero di impressioni dell’annuncio. Maggiore è la percentuale di clic, migliore sarà il rendimento dell’annuncio. Il CTR evidenzia anche la pertinenza e l’efficacia dell’annuncio. Consente così di ottimizzarlo e renderlo più attraente se necessario.

Il punteggio di qualità

Conoscere il punteggio di qualità aiuta a ridurre i costi di un’azienda grazie a campagne di marketing di Google Ads redditizie e determinando il prezzo per clic delle sue parole chiave. Quando il punteggio di qualità è elevato, Google Ads offre uno sconto sui costi pubblicitari perché si è dimostrato una fonte di informazioni di qualità per diversi utenti di Google. Il costo per conversione quindi diminuisce e il ritorno sull’investimento aumenta.

Lancia la tua campagna

Data la sua portata e autorità, Google Ads è una leva essenziale per qualsiasi inserzionista che desideri rafforzare la propria presenza su Internet e incontrare il proprio pubblico online. Per apprezzarne i vantaggi, devi iniziare e implementare una prima campagna.

Questo tutorial di Google Ads dovrebbe consentirti di iniziare con una buona base. Ci sono anche molti altri suggerimenti per migliorare le tue campagne Google Ads . Applicando le best practices e, soprattutto, cercando di migliorare ogni campagna, scoprirai tutto il potenziale di questo strumento per il tuo business.

5 consigli per una prima campagna Google Ads di successo

La pubblicità con Google Ads offre un buon ritorno sull’investimento, spesso molto migliore rispetto alla pubblicità tradizionale. Tuttavia, all’inizio, i risultati potrebbero non essere all’altezza delle aspettative. Vale la pena essere persistenti nel tentativo di migliorare le tue campagne al fine di ottenere prestazioni superiori. L’uso corretto di Google Ads comporta un po’ di apprendimento. Tutti possono imparare dagli errori commessi.

Tuttavia, ecco alcuni suggerimenti per il successo:

1 – Parole chiave specifiche

La scelta delle parole chiave è una questione essenziale per il successo di una campagna. Scegliere termini troppo vaghi o troppo generici può compromettere le prestazioni. Il rischio è che il motore di ricerca presenti gli annunci a un pubblico che non corrisponde a quello che si vuole raggiungere. Ciò si traduce in clic persi e spese inutili.

Durante le prime campagne, quindi, devi testare attentamente le tue parole chiave e assicurarti di modificarle nel tempo in base ai risultati ottenuti.

2 – Annunci pertinenti

La tua pubblicità deve corrispondere alle aspettative del pubblico che cerca le parole chiave scelte. In caso contrario, l’utente Internet preferirà un altro collegamento, più in linea con ciò che sta cercando.

Per garantire una percentuale di clic ottimale e per poter convertire il pubblico mirato, è importante che l’annuncio, il suo titolo, la sua descrizione e le eventuali estensioni siano chiari e forniscano una risposta diretta alla ricerca dell’utente del motore di ricerca. È anche molto importante che il titolo dell’annuncio includa le parole chiave su cui ci si posiziona e che l’utente si aspetta.

Gli annunci reattivi di Google dovrebbero consentirti di testare diverse formulazioni e vedere quali generano i risultati migliori.

3 – Requisito sul livello di qualità

Il punteggio di qualità di un annuncio è uno dei fattori utilizzati da Google per determinare il ranking dell’annuncio. Più è alto, migliore sarà il posizionamento dell’annuncio.

Al contrario, se è bassa, anche l’esposizione e le opportunità di conversione della pubblicità sono basse. Il livello di qualità dipende dalle prestazioni delle campagne passate. La sfida, per l’inserzionista, è quella di aumentarlo costantemente assicurandosi che ottenga la migliore percentuale di clic.

4 – Ottimizzazione della pagina di destinazione

La pubblicità con Google Ads ti consente di portare l’utente sul tuo sito e quindi di convertirlo. Pertanto, gli sforzi per fornire annunci di successo devono essere accompagnati dal desiderio di ottimizzare la pagina di destinazione per offrire un’esperienza fluida e avvincente all’utente.

La pagina di destinazione deve, come l’annuncio, soddisfare le esigenze dell’utente del motore di ricerca, contenere le parole chiave giuste e invitarlo all’azione. In questo modo, tutti possono ridurre i propri costi di conversione.

5 – Remarketing di Google

Il remarketing, o retargeting, consiste nell’implementazione di campagne pubblicitarie rivolte agli utenti di Internet che hanno già interagito con il sito web o l’applicazione mobile del brand. Il remarketing permette di rafforzare la visibilità del brand con un pubblico mirato e di aumentare il tasso di conversione.

Il remarketing è una tecnica collaudata ed efficace. Questa possibilità si basa sull’uso dei cookie, elementi che consentono di seguire l’attività online di persone che hanno già visitato il sito dell’inserzionista. È quindi possibile fornire loro l’annuncio in vari momenti, quando utilizzano un servizio Google o quando navigano su siti Web partner di Google.

