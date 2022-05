lorella-cuccarini-svela-il-retroscena:-“per-me-era-un-momento-difficile”.-racconto-da-brividi

La coach di canto di Amici21 si lascia andare in un messaggio profondo, che tocca tutti. L’ammissione è pesante: non è stato facile

Amici21 è ufficialmente concluso. Ad alzare la coppa è stato Luigi, cantante della squadra di Rudy Zerbi che, con la gloria, si è portato a casa anche il premio di 150mila euro. Secondo classificato, nonché vincitore della categoria danza, è stato Michele, che invece ha vinto 50mila euro.

Per i coach significa la chiusura di un percorso lungo quasi un anno, che lascia emozioni e sensazioni importanti e profonde. Nelle ultime ore, Lorella Cuccarini ha svelato un retroscena toccante della propria partecipazione al talent show di Canale5: parole commoventi.

Lorella Cuccarini non si trattiene, il racconto è da lacrime

L’avventura di Lorella Cuccarini ad Amici inizia l’anno scorso, quando si libera un posto nella categoria danza. La showgirl arriva quindi su Mediaset dopo gli anni di carriera in Rai, conclusi abbastanza bruscamente. Al fianco di Alessandra Celentano e Veronica Peparini ricopre quindi il ruolo di coach di ballo.

L’anno successivo, però, si libera un posto tra gli insegnanti di canto. Arisa, infatti, lascia Amici per entrare a far parte del cast di Ballando con le Stelle su Rai1 e Lorella Cuccarini si lancia nel nuovo ruolo, affiancando quindi Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Al banco del ballo, invece, arriva Raimondo Todaro, anche lui alla prima esperienza nel talent di Maria de Filippi. Come coach di canto, Lorella Cuccarini si rivela perfettamente a proprio agio e, forse, anche meglio rispetto all’anno precedente. Non a caso, infatti, è stata l’unica che ha avuto ben due dei propri ragazzi in finale, Alex e Sissi.

Dopo la finale, Lorella Cuccarini ha voluto dedicare parole commosse alla padrona di casa, Maria de Filippi. “Questa non è solo la foto. È la storia di una amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato” ha scritto, postando una foto di loro due. Il riferimento è probabilmente alla crisi avuta a “La vita in diretta”, che nel 2019 ha condotto con Alberto Matano. Il rapporto tra i due si è sgretolato pesantemente ed è culminato con una lettera infuocata della showgirl, che l’ha accusato di non essere stato leale e corretto.

Questa non è solo la foto. È la storia di una amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato. Non basterebbero mille lettere per dirle grazie. Di persone come lei ce ne sono pochissime. Maria merita tutto quello che ha e se possibile ancora di più. #Amici21 pic.twitter.com/IgBcmt12go — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) May 22, 2022

Per Lorella, quindi, Amici è stata una vera e propria rinascita personale e professionale. Per ora sembra confermata la sua volontà di proseguire nel percorso di coach, come da lei confermato rispondendo a una domanda sui social. Chissà, però, cosa riservi per lei il futuro.

The post Lorella Cuccarini svela il retroscena: “Per me era un momento difficile”. Racconto da brividi appeared first on Ck12 Giornale.