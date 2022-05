“lo-ha-detto-a-tutti!”:-lory-del-santo-gioca-sporco,-la-strategia-le-si-rivolta-contro

Fioccano accuse sulla naufraga Lory Del Santo: il suo gesto nei confronti dei compagni non è passato in sordina: la strategia fallirà?

La soubrette Lory Del Santo è uno dei personaggi più chiacchierati de “L’Isola dei Famosi”, ed è una grande conoscitrice del mezzo televisivo. Dopo aver conquistato la vittoria del format nel 2005, la showgirl si è nuovamente messa alla prova sulla spiaggia onduregna assieme al compagno Marco Cucolo.

Dopo diversi rimbalzi tra l’isola principale e quella secondaria, Lory si è insediata stabilmente a Playa Palapa, ma la sua permanenza a Cayo Cochinos si sta rivelando piuttosto impervia. Gli spettatori hanno infatti notato un comportamento anomalo, e insinuano che Lory stia agendo per pura strategia di gioco: ecco cos’è accaduto.

Lory Del Santo e il cocco-gate: il pubblico di divide nettamente

La soubrette è reduce da aspri scontri con i compagni di avventura, e risulta spesso candidata alle nominations. Nelle ultime ore, il pubblico del format ha notato in lei un atteggiamento insolitamente conciliante: Lory avrebbe infatti offerto un pezzo di cocco all’intero gruppo di naufraghi, condendo il gesto con una frase affettuosa.

La showgirl avrebbe infatti consegnato la razione di frutta, dicendo ad ognuno di loro: “Sei una persona speciale“, consumando però infine anche la porzione destinata al compagno Marco. Il fidanzato sembra infatti accusare un lancinante mal di denti, e sarebbe quindi impossibilitato a masticare i cibi più duri e croccanti. Le precedenti polemiche su Lory, e il repentino cambio di rotta sono visti dal pubblico come l’attuazione di una strategia ben precisa per evitare le pericolose nominations. Ecco qualche commento in merito:

Lory che va a regalare il cocco praticamente a tutta l’isola dicendo a tutti la stessa frase per cercare di comprarsi la nomination ,è proprio antisgamo è#isola pic.twitter.com/lNMwbDzn43 — GEIMS (@_GEIMS_) May 22, 2022

E ancora:

Proprio simpatica come la sabbia nelle mutande….. INSOPPORTABILE PERSONAGGIO! Puahh.. — Ornella Fadini (@FadiniOrnella) May 22, 2022

La showgirl conserva comunque uno zoccolo duro di fan: alcuni di essi la difendono, argomentando che Lory non è tutelata dalla produzione, e che deve quindi difendersi con unghie e denti dai presunti complotti degli altri naufraghi.

Quella di Lory infatti è sottile ed è un’arma di difesa visto l’accanimento nei suoi confronti dall’inizio. Lory non è protetta dagli autori, non sarà mai leader, non ha compagni di merenda. Quella di Guendalina è grossolana e gratuita per i motivi cui sopra invertiti #isola — Diego Sperling (@Disperlinglibe1) May 22, 2022

Lory Del Santo al momento non corre il rischio dell’eliminazione: i naufraghi in nominations sono infatti Estefania, Roger, Luca e Gennaro. Le dinamiche, però, possono cambiare rapidamente a Cayo Cochinos, come Ilary Blasi ripete costantemente. L’apparente generosità di Lory le si rivolterà contro durante il prossimo prime time?

