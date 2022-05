Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Se Salvini non si riconosce più nell’azione del Governo lo dica chiaramente. Le continue polemiche e precisazioni su ogni questione che riguarda le riforme necessarie per attuare il Pnrr finiscono per rallentare e intralciare il percorso, mettendo a rischio la credibilità delle istituzioni italiane”. Lo afferma il segretario del Psi, Enzo Maraio.