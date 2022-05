ciclo-mestruale-e-dolore-al-seno:-attenzione,-intervieni-con-questo-rimedio-efficacissimo

Ciclo mestruale: questo appuntamento mensile è spesso doloroso e fastidioso. Ecco il rimedio naturale per alleviare i sintomi più ricorrenti.

Il ciclo mestruale è un’appuntamento fisso per ogni donna in età fertile, e la accompagna puntuale ogni mese per molti anni della sua vita. Sebbene sia un processo fisiologico assolutamente naturale e necessario al rinnovamento, il ciclo reca spesso dei risvolti assai sgradevoli.

Tensione alla pancia e al seno, ritenzione idrica, sensazione di pesantezza e acute fitte addominali: questi sono solo alcuni dei sintomi percepiti durante tale processo. Possono infatti verificarsi anche dolori a carico dei reni, stanchezza, ansia e irritabilità. Con un semplice rimedio naturale possiamo evitare il ricorso sistematico ad antidolorifici ed analgesici, ritrovando in breve tempo il nostro benessere.

Ciclo mestruale: l’alleato più formidabile è presente in natura

Come spesso sottolineiamo, la natura è in grado di soccorrerci anche nelle situazioni più impensabili. In caso di ciclo mestruale sofferto e doloroso, tensione mammaria e dolori addominali persistenti, possiamo fare affidamento su un rimedio fitoterapico di indubbia efficacia.

Si tratta dell’agnocasto, noto anche come “pepe dei monaci” a causa del sapore piccante dei suoi frutti. Coltivato a lungo negli orti botanici dei monasteri, l’agnocasto è una pianta della famiglia delle verbenacee, e vanta numerose proprietà legate proprio al ciclo mestruale femminile. Il frutto dell’agnocasto, infatti, modula la produzione di alcuni ormoni ipofisari, agendo quindi sul sistema endocrino. Viene impiegato principalmente per regolarizzare il ciclo mestruale, e per ridurne i sintomi.

L’agnocasto è ricco in flavonoidi, diterpeni, alcaloidi e olii essenziali, e rappresenta perciò una bomba di benessere durante questa delicata fase mensile. È utile in caso di amenorrea, dolore mammario, oligomenorrea e polimenorrea. I suoi frutti vengono impiegati anche nel contrasto della sindrome premestruale, condizione che normalmente insorge una decina di giorni prima del ciclo propriamente detto. Alcuni studi rivelano infatti che, utilizzando regolarmente questa preziosa risorsa, i benefici sono indiscutibili. I gruppi di donne-campione che si sono sottoposte al trattamento con agnocasto hanno evidenziato benefici sia a livello mentale (riduzione dell’irritabilità e dello stress), sia a livello fisico (riduzione del gonfiore di addome e seno, assenza di emicrania).

Potete trovare questo potente rimedio fitoterapico nella vostra erboristeria di fiducia: esso può essere presente in forma di frutti secchi polverizzati, oppure come composto secco estratto direttamente dalle sue bacche. Non resta che affidarsi alla natura, seguendo sempre i consigli del nostro erborista preferito: provare per credere!

The post Ciclo mestruale e dolore al seno: Attenzione, intervieni con questo rimedio efficacissimo appeared first on Ck12 Giornale.