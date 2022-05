alessandra-celentano-le-tiene-d’occhio,-visita-a-sorpresa:-non-le-molla-un-attimo

La coach di ballo di Amici21 non si arrende e le segue anche dopo il talent. Alessandra Celentano come mai prima d’ora

La finale di Amici21, alla fine, le ha dato ragione. A trionfare nella categoria di danza è stato infatti Michele, un suo pupillo, che ha conquistato il premio di categoria di 50mila euro. Alessandra Celentano non può essere che fiera del suo concorrente, che da oggi può spiccare il volo nel mondo della danza.

Nonostante Amici sia però concluso da diversi giorni, la coach di danza sembra non riuscire a mettere da parte l’esperienza e si fa trovare in una scuola di danza, dove ci sono due allieve molto particolari.

Alessandra Celentano al Balletto di Roma: le va a controllare

La maestra Celentano, nel corso degli anni e delle diverse edizioni, si è spesso e volentieri schierata duramente. Da una parte, lei difende strenuamente i talenti che sceglie di sostenere, come Carola Puddu di Amici21 o Serena Marchese di Amici20. Dall’altra, però, si contrappone con forza e decisione alle posizioni dei suoi colleghi in merito al talento e alla versatilità, che spesso non condivide per niente.

Durante Amici20, la concorrente che ha conquistato il suo cuore è Serena. Entrata a metà percorso, nonostante non sia arrivata in finale, dopo il talent ha ricevuto una proposta di lavoro al Balletto di Roma, dove è ancora oggi. Ad Amici21, invece, al centro del suo lavoro ci sono stati principalmente Michele, il vincitore della categoria danza e Carola, uscita più o meno a metà serale.

Anche per Carola, come per Serena, è arrivata la proposta di lavoro dal Balletto di Roma. In particolare, alla ballerina sarda è stato proposto il ruolo di Giulietta in Giulietta e Romeo, il dramma di Shakespeare. Nelle ultime ore, sui profili Instagram delle due ballerine, sono state postate diverse immagini che le ritraggono insieme in sala prove. A seguirle, però, non solo il coreografo del Balletto di Roma ma anche la loro insegnante di Amici, Alessandra Celentano.

La maestra non ha potuto fare a meno di andare a salutarle e, perché no, anche a fargli qualche correzione. Tra una fotografia e l’altra, infatti, si intravede in alcuni video la Maestra intenta a correggere le due ballerine. Insomma, Alessandra Celentano non riesce a resistere al talento delle sue allieve: sicuramente sarà in prima fila, spettatrice d’onore dello spettacolo delle loro carriere.

