Sesso violento, sadomaso e poi… Il film scandalo che sconvolge il mondo: cosa si vede | Guarda

Il Festival di Cannes è partito con il botto e anche nella giornata di ieri, venerdì 20 maggio, le pellicole presentate hanno riscontrato un enorme consenso dalla platea.Tra questi c’è Three Thousand Years of Longing di George Miller con Tilda Swinton e Idris Elba. Film che, secondo Variety, sarebbe già pronto all’Oscar. È stato presentato anche Frère et soeur di Arnaud Desplechin dove Marion Cotillard e Melvil Poupaud interpretano due fratelli che si odiano da vent’anni.

Boys From Heaven è invece il film di Tariq Saleh. Un thriller complesso dove un infiltrato del governo (Tawfeek Barhom) entra nella scuola islamica sunnita Al-Azhar del Cairo proprio quando muore il Grande Imam. Ad aggiungersi alla lista c’è anche l’applauditissima pellicola di Elena Lopez Riera: El Agua, una storia che racconta la realtà di un paesino del sudest spagnolo che si confonde con i miti locali.

Ultimo, ma non per importanza, è il film scandalo della sezione Acid: lo svizzero 99 Moons di Jan Gassman con gli esordienti attori Valentina di Pace e Dominick Fellman.Quest’ultimo ha riscosso un notevole successo tanto che tutti i distributori presenti a Cannes se lo stanno comprando. Nella pellicola due ore di sesso intenso, amore, psiche, pasticche mescolati alla musica techno. Gli unici a non accaparrarselo sono stati i distributori italiani. Il film inizia con una scena di sesso sadomaso molto violenta. A Bigne (Valentina Di Pace) piace essere leccata da uomini mascherati, ma solamente dopo che l’hanno violentata. Un film molto spinto e diverso da quelli di sempre che, però, sta riscuotendo molti consensi dalla critica.