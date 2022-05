Oroscopo di Branko dal 23 al 29 maggio: tanti segni al top questa settimana. Anche questa domenica su Oroscopo Più puoi leggere l’oroscopo settimanale dell’astrologo e personaggio televisivo italiano. Le stelle della prossima settimana su amore, lavoro, salute e fortuna.

Ariete – Una persona ti dirà qualcosa di molto prezioso che ti aiuterà a prendere una decisione molto importante. Tutto indica che potrebbe provenire dalla sfera personale, che ti tornerà utile e sentirai una liberazione mentale ed emotiva.

Toro – Ti renderai conto che essere emotivamente dipendenti da qualcuno è un errore. Oggi avrete la forza di prendere le vostre decisioni e allontanarvi da coloro che non vi stavano facendo del bene. Ascolta prima te stesso.

Gemelli – Ti unirai a un progetto che ti renderà molto felice. Non importa se è lavoro o personale, l’importante è che ti avvantaggerà molto in modo trasversale. Approvando la tua creatività e mostrando ciò di cui sei capace.

Cancro -Stai cercando intrattenimento e questo possibile che lo ottieni incontrando una persona che ti regalerà momenti molto piacevoli. L’incontro vi farà ritrovare energia.

Leone – È tempo di cercare altri modi per risolvere quegli inconvenienti che sono piccoli, ma che sono diventati un grande fastidio. Esci dalla tua zona di comfort e capirai che ci sono sempre altre alternative.

Vergine -Otterrai un risultato, ma tieni presente che tutto ha delle condizioni. Ti offriranno qualcosa e dovrai prendere una decisione importante. Analizza bene le cose e decidi con calma.

Bilancia – Farai un passo molto importante in materia di denaro o affari. Per questo motivo ti sentirai in pace finanziaria. Avrai molti dubbi, ma con saggezza saprai come risolverli.

Scorpione – È tempo di ritrovare la sicurezza delle opinioni. Non aver paura di rendere nota la tua posizione, non importa quanto controversa possa sembrare. Se non lo fai, non ti terranno in considerazione e finiranno per prendere decisioni che non ti si addicono molto.

Sagittario – Stabilisci degli obiettivi, ma assicurati che siano raggiungibili. Ti poni obiettivi difficili da raggiungere e che ti hanno portato molte delusioni. Non c’è niente di sbagliato nel sognare, ma devi essere realistico.

Capricorno – Il tuo umore non sarà il migliore oggi e alcune persone se ne accorgeranno. Non lasciare che quella materia che ti infastidisce rovini la tua giornata o le relazioni con chi ti è vicino. Metti da parte il problema, risolvilo o dillo a qualcuno, ma non arrabbiarti con nessuno.

Acquario – Avrai un’ottima idea relativa a un progetto che vuoi sviluppare. Avrai paura, perché sembrerà rischioso. Ma la verità è che tu ne hai le capacità. Chiedi aiuto e vai avanti con le tue idee, lo apprezzerai in futuro.

Pesci – Oggi sarà un giorno di molte riflessioni. Ti renderai conto che le esperienze che in passato erano dure, ti hanno lasciato con un insegnamento e che oggi puoi solo sorridere.

