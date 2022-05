“Non guardarmi così!”: racconto assurdo di Katia Ricciarelli, il conduttore rimane scioccato

Ospite a ItaliaSì!, Katia Ricciarelli si è lasciata andare a un racconto inedito e personale, che ha lasciato senza parole il conduttore e tutto il pubblico

La cantante lirica, negli ultimi mesi, si è fatta molto conoscere sotto nuovi ed inediti punti di vista. Questo è avvenuto grazie al GF VIP, reality show che l’ha vista tra i protagonisti dell’ultima edizione e cornice all’interno della quale non si è mai trattenuta o nascosta.

Katia Ricciarelli, dal carattere tosto e dalla vita imprevedibile, si è raccontata a ItaliaSì! di Marco Liorni. Il suo racconto, però, ha lasciato il conduttore e il pubblico senza parole: ecco cos’è successo e, soprattutto, di cos’ha parlato la cantante lirica.

Katia Ricciarelli si lascia andare: “Era un cogl**ne!”

Nella trasmissione di Marco Liorni, Katia Ricciarelli ha ripercorso alcuni momenti della propria infanzia. Questa non è stata esattamente una passeggiata, per la cantante: nata terza figlia, sua mamma prima di lei ne aveva già persi due, morti da piccoli a causa di malattie al tempo drastiche per la salute. ItaliaSì! propone ad ogni ospite un gioco curioso, cioè quello del “podio della vita”, in cui la persona intervistata deve raccontare della propria vita istituendo una sorta di podio delle persone che l’hanno caratterizzata.

Katia Ricciarelli, sul gradino più alto, ci ha messo sua mamma. Parlando di lei, la lirica si è lasciata andare a una considerazione pesantissima: “Suo marito era un bel cogl**ne, l’ha lasciata per andare a fare il volontario in Russia. Come ha potuto lasciare una donna così bella?!” ha detto, lasciando sconvolto Marco Liorni.

Ma le rivelazioni da bocca aperta non erano assolutamente finite. Parlando sempre della sua giovinezza, Katia Ricciarelli ha narrato che sua mamma, rimasta quindi senza marito, ha dovuto accettare i lavori più umili per mantenere sé stessa e i suoi figli. “Si è trasferita prima in Veneto, dove ha fatto la fame, e successivamente in Germania. Ha concepito me in un campo di patate!” ha detto, segno della povertà del periodo.

Marco Liorni, sconvolto da questa esternazione, ha quindi espresso stupore e perplessità. Katia Ricciarelli, però, l’ha esortato a non guardarla in modo stranito: “Non guardarmi così!”. Proseguendo nel racconto, ha svelato che suo padre, italiano in Germania come sua madre, era biondo e alto: nonostante promettesse sempre di riportare sua madre in Italia e sposarla, questo non avvenne mai. Solo successivamente, infatti, si scoprì che in Italia aveva un’altra moglie e un figlio.

